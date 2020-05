Flughafen erhält Testanlage – Dereinst fliegen mit Luft und Sonnenlicht Das ETH-Spin-off-Unternehmen Synhelion SA wird eine Testanlage für synthetische Treibstoffe aus Luft und Sonnenenergie am Flughafen betreiben. Florian Schaer

Auf dem Flughafenareal entsteht eine Forschungsanlage, um Treibstoff aus Luft und Sonnenlicht herzustellen. Foto: Flughafen Zürich AG

«Nicht das Fliegen per se ist für den Ausstoss von CO₂ verantwortlich, sondern die fossilen Brennstoffe.» So lässt sich Emanuel Fleuti, Leiter Umweltschutz der Flughafen Zürich AG, zitieren. Der Satz steht im Zusammenhang mit der Partnerschaft, die der Flughafen jüngst mit Synhelion SA eingegangen ist. Das 2006 gegründete Spin-off-Unternehmen der ETH Zürich hat sich auf die Entwicklung von synthetischen Treibstoffen spezialisiert. Der Ansatz: Aus Luft und Sonnenlicht wird ein synthetisches Gas hergestellt, das sich zu Treibstoff weiterverarbeiten lässt, das in gängigen Motoren verbrannt werden kann. Das langfristige Ziel ist klar: Fliegen ohne Erdöl.