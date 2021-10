Gastroserie aus Regensdorf – Des Jägers Pech ist im Hirschen gut zu verkraften Der goldene Hirsch am Wirtshausschild verspricht es: Der Hirschen in Regensdorf bietet gute Herbstspezialitäten – auch wenn der Jäger mal nicht trifft. Andrea Söldi

Die Suppen richten sich nach der Saison: Kürbis oder Sellerie-Apfel. Foto: asö

Die Lebensmittelgeschäfte läuten ja den Herbst jeweils bereits Ende August ein. Wenn bei mir im Garten gerade allmählich die Tomaten rot werden, präsentieren die Läden Spätzli, Rotkraut und Marroni an vorderster Front. Um diese Jahreszeit bin ich noch in Sommerstimmung und will von diesen Angeboten noch gar nichts wissen. Im Lauf des Oktobers gestehe ich mir dann langsam ein, dass der Herbst nun tatsächlich Einzug gehalten hat – durchaus auch mit vielen positiven Seiten. Eine davon ist kulinarischer Art.

Spätzli vom Feinsten

In Herbstspezialitäten geschwelgt haben wir dieses Jahr in Regensdorf, wo der Hirschen seinem Namen vollends gerecht wird: Auf der Karte finden sich Hirsch-Entrecôtes neben verschiedenen anderen Wildsorten. Zuerst einmal löffelten wir aber eine Suppe, welche die freundliche Bedienung nach kurzer Wartezeit servierte. Die Kürbiscremesuppe (11 Franken) schmeckte, wie eine Kürbissuppe halt mal so schmeckt: fein, aber unspektakulär. Ein Genuss war dagegen die Sellerie-Apfel-Suppe mit Apfelstücken (11 Franken), deren süsse und säuerliche Anteile sich angenehm die Waage hielten.