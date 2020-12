Acht Jahre lang gewachsen – Deshalb gibt es in Oberembrach Weihnachtsbäume vom Männerchor Mitglieder des Männerchors Oberembrach haben 75 Weihnachtsbäumchen geerntet. Diese sind seit 2012 gewachsen. Gepflanzt worden waren sie zum 75-Jahr-Jubiläum des Chors. Marlies Reutimann

Frank Meyenberg (von links), Jürg Luder und Kurt Huber sind Aktivsänger im Männerchor. Revierförster Christian Lippuner (im Hintergrund) sorgt für den gepflegten Wald und schnitt die Bäume. Foto: Marlies Reutimann

Acht Jahre lang haben sie geduldig darauf gewartet. Am Samstag nun kraxelten ganze Familien und junge Paare mit festem Schuhwerk «Im Ghei» umher. Das «Ghei» ist ein Stückchen Wald ausserhalb Oberembrachs, und dort konnten Christbäume abgeholt werden. Gepflanzt worden waren sie zum 75-jährigen Bestehen des örtlichen Männerchors im Jahr 2012. Revierförster Christian Lippuner schnitt mit einer Elektrosäge fachgerecht die Nordmanntannen, Weisstannen und Fichten.

Bodenbeschaffenheit ist entscheidend für das Wachstum

Die 75 Bäume sind unterschiedlich gross. Einige ragen beinahe zwei Meter in die Höhe, andere sind nur gut einen Meter hoch. «Je nachdem wie viel Sonnenlicht sie bekommen haben, wachsen sie etwas schneller», erklärte Jürg Luder vom Männerchor. Ausschlaggebend sei aber der Boden, ergänzte der Naturliebhaber. Die kleinen Bäume wuchsen in schwerer, lehmiger Erde, in der das Wachstum sehr viel langsamer erfolgte.