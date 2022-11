Naturaktion in Rümlang – Deshalb pflanzt der Velo-Enthusiast jetzt Bäume Radrennfahrer Thomas Oberli rief dazu auf, mit ihm zusammen Bäume zu pflanzen. Wegen der Klimaerwärmung kommen im Wald resistentere Baumarten zum Zug. Renato Cecchet

Thomas Oberli (links) organisierte die Pflanzung neuer Bäumchen im Rümlanger Wald. Unterstützung erhielt er auch von Georg Poletikin und Olivia Kraft, seinen beiden Vorgesetzten bei seinem Arbeitgeber Johnson & Johnson MedTech. Foto: Susanne Oberli

Er ist ein passionierter Velorennfahrer – Thomas Oberli aus Rümlang. In diesem Jahr fuhr er mit dem Rennrad von Norditalien ans Nordkap in Norwegen. Auf seinen tagelangen Marathonrennen im Sattel hat er viel Zeit nachzudenken. Dann entstehen Ideen für neue Projekte. «Schon bevor ich Richtung Nordkap aufgebrochen bin, fand ich, dass es eine gute Sache wäre, in Rümlang Bäume zu pflanzen.»