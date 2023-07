Lehrermangel im Unterland – Deshalb verlieren die Schulen ihre Laienlehrpersonen Für Schulverantwortliche ist es ein Ärgernis. Die Hürden für eine Ausbildung sind bei Unterrichtenden ohne Matur nämlich relativ hoch. Viele springen darum ab. Andrea Söldi

Seit einem Jahr unterrichtet Sarina Dietschweiler ohne pädagogisches Studium in Bülach. Doch nun ist Schluss. Archivfoto: Sibylle Meier

Im vergangenen August hat Sarina Dietschweiler eine Kindergartenklasse im Bülacher Schulhaus Allmend übernommen. Dies, obwohl sie keine eigentliche Ausbildung als Kindergartenlehrerin hat. Die 24-Jährige konnte von der Notlösung profitieren, die der Kanton letztes Jahr wegen akuten Mangels an Lehrpersonen aus dem Boden stampfte: Nach nur einer Woche Schnellbleiche an der Pädagogischen Hochschule übernahmen gut 500 Personen ohne Lehrdiplom – sogenannte Poldis – Funktionen von Lehrpersonen in der Schule.