Wahlen zum Friedensrichter – Deshalb wollen sich diese fünf für Frieden in Bülach engagieren Den Bülacherinnen und Bülachern stehen bei der Wahl für das Friedensrichteramt fünf Kandidierende zur Auswahl. Das hat auch damit zu tun, dass der Bisherige nicht mehr antritt. Daniela Schenker

Auch in Bülach finden am 7. März Friedensrichterwahlen für die Amtszeit 2021 bis 2027 statt. Bild: Madeleine Schoder

Mit Rolf Anliker tritt in Bülach ein Friedensrichter ab, der 18 Jahre im Amt war. Seit 2009 war der heute 66-Jährige auch für die Gemeinde Höri zuständig, nachdem sich dort lange niemand hatte zur Verfügung stellen wollen. Nun bewerben sich in Bülach gleich fünf Personen um Anlikers Nachfolge. In Höri sind es drei. Wer künftig die Streitfälle in diesen Gemeinden schlichten darf, entscheidet das Stimmvolk am 7. März an der Urne.

Die fünf Bülacher Kandidierenden, drei Juristen und zwei Laien, äussern sich nachfolgend zu ihrer Motivation, ihrer Qualifikation und den Zielen, die sie im Amt verfolgen möchten.