Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Abstimmung in Winterthur – Querung Grüze: Klarstes Ja im Zentrum, viele Nein-Stimmen in Seen Mit 61,7 Prozent der Stimmen haben die Winterthurerinnen und Winterthurer der Brücke vom Bahnhof Grüze über die Gleise nach Neuhegi zugestimmt. Eher knapp wurde es vor allem in zwei Quartieren. Till Hirsekorn

Eine fast 400 Meter lange Brücke mit «Stadtplatz» zwischen Hegi- und St. Galler-Strasse soll gebaut werden, um Neuhegi über den ÖV besser mit dem Stadtzentrum zu verbinden. Visualisierung: PD

Die Bus- und Velobrücke Querung Grüze wurde mit 61,7 Prozent der Stimmen angenommen. Das hat die Stadt heute Nachmittag mitgeteilt.



So haben die einzelnen Quartiere abgestimmt (in Prozent):





Mit über 70 Prozent sprach sich der Wahlkreis Altstadt am stärksten für die Bus- und Velo-Brücke aus. Deutlich mehr Befürworter fanden sich auch in Veltheim, Mattenbach und Oberwinterthur.



Am knappsten wurde es in den traditionell eher konservativ abstimmenden Kreisen Wülflingen und Seen. In Seen stimmten über 46 Prozent Nein.



Es scheint aber, als habe das Pro-Lager besser mobilisieren können: Am höchsten war die Stimmbeteiligung in Veltheim (62 Prozent), gefolgt von der Altstadt (59 Prozent).



Insgesamt lag die Stimmbeteiligung bei hohen 52.3 Prozent.