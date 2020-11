Rafz bleibt beim Schulraum auf Kurs – Deutliches Ja zum Schulhaus-Anbau 1119 Ja, 320 Nein. Der Anbau Ost beim Schulhaus Schalmenacker in Rafz kann in Angriff genommen werden. Und die nächsten Projekte in der Schulraum-Planung folgen gleich. Martin Liebrich

Die Schulanlage Schalmenacker kann erweitert werden. Foto: Francisco Carrascosa

Das Resultat kam schnell, und es war deutlich. Ausgewählt war schon lange vor 11 Uhr morgens. 1119 Ja standen schliesslich 320 Nein gegenüber. Das entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 77 Prozent, wobei die Stimmbeteiligung bei 50,1 Prozent lag. Die Rafzerinnen und Rafzer haben damit dem Baukredit zum «Anbau Ost» im Schulhaus Schalmenacker zugestimmt. «Wir sind erfreut über das Ergebnis», sagte Gemeindepräsident Kurt Altenburger in einer ersten Reaktion. Er sieht im Resultat eine Bestätigung des geplanten Schulraum-Ausbaus in Punkten. «Es gab grössere Diskussionen über die Weiterentwicklung des Schulraums in Rafz. In relativ kurzer Zeit wurde die Planung dann gesamtheitlich aufgestellt.»