ZUgespitzt – Deutsch ist Glückssache – Englisch auch Gewisse Wörter werden eingedeutscht. Was aber ist das Gegenteil? Werden deutsche Wörter eingeenglischt? So oder so lauern beim Sprachtransfer Fallen, wie sich neu am Flughafen zeigt. Martin Liebrich

Sprachlicher Stolperstein: Bio heisst nicht in allen Teilen der Welt Bio.



Foto: Franziska Rothenbühler



Diese Sprachkritik ist der Klassiker: Deutsch oder die Mundart verarmt, weil immer mehr Begriffe aus dem Englischen eingedeutscht werden. In den 1980ern gingen die Jungen nicht essen, sondern fooden. Und zwar am besten Hamburger, Hotdogs oder was auch immer gerade nach USA und Freiheit klang. Dann kamen Computer, Snowboards, Kickboards und so weiter, zuletzt der Lockdown. Immer verbunden mit der Kritik, das sei doch kein Deutsch mehr.

Nun gibt es im Zürcher Unterland aber einen Ort, an dem international verständliche Begriffe durchaus Sinn ergeben und die Kritik an der verschandelten Mundart ins Leere läuft: den Flughafen.