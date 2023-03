Die SBB ersetzen wegen des Bahnstreiks in Deutschland am kommenden Montag zahlreiche grenzüberschreitende Züge – allerdings nur in der Schweiz selbst. Von Reisen ins nördliche Nachbarland am Tag des Ausstands raten sie ab. Der nationale Bahnverkehr sei somit nicht vom Streik betroffen, teilte SBB-Mediensprecherin Fabienne Wittwer am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Reisen nach Deutschland am Tag des Streiks empfehlen die SBB nicht. Denn am Montag fielen sowohl ICE-Verbindungen als auch Nachtzüge und Regionalzüge von und nach Deutschland aus, so Wittwer. Zu einzelnen Ausfällen werde es bereits am Sonntag und auch noch am Dienstag kommen.

Betroffen vom Ausstand ist auch der Flugverkehr. Zwar wurden dem Flughafen Zürich bis am frühen Donnerstagabend noch keine Annullationen wegen des Streiks in Deutschland gemeldet. Allerdings sei es dafür noch etwas früh, schrieb Mediensprecherin Jasmin Bodmer-Breu auf Anfrage. Sie rechne damit, dass die Airlines erst in den kommenden Tagen über Anpassungen in den Flugplänen entscheiden würden. (SDA)