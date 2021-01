Wegen Virusvarianten – Deutschland erlässt Einreiseverbote Neuerdings wird der Nachbarstaat Einreisen aus Ländern verbieten, in denen die Mutationen stark verbreitet sind. Noch dürfte das Verbot die Schweiz nicht treffen. Aber das könnte sich bald ändern. Dominique Eigenmann aus Berlin

Flughafen Berlin Brandenburg: Reisende aus Grossbritannien, Brasilien, Südafrika, Irland und Portugal können in Deutschland zurzeit nicht mehr einreisen. Foto: Flughafen BER

Die deutsche Regierung schickte sich am Freitag an, Einreiseverbote zu beschliessen. Sie sollen Reisende aus Gebieten treffen, in denen neue, ansteckendere Virusvarianten stark verbreitet sind. Gemäss Medienberichten richten sich die Verbote in einem ersten Schritt gegen Einreisen aus Grossbritannien, Brasilien und Südafrika, zusätzlich aber auch gegen die EU-Mitglieder Irland und Portugal.

Zum Ärger der Europäischen Union wartet Deutschland damit nicht ab, bis sich die EU-Mitglieder auf entsprechende Regeln einigen, sondern schafft selbst Tatsachen. Es gehe darum, das Notwendige zu tun, um die Bevölkerung zu schützen, hatte der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag bereits vor der Sitzung der EU-Innenminister erklärt. Auch andere Länder waren in den vergangenen Tagen mit ähnlichen Verboten vorausgegangen, die Niederlande etwa oder Belgien.

Keine Kontrollen an deutschen Grenzen

Die deutschen Einreiseverbote sollen keine Deutschen treffen, die in die Heimat zurückkehren. Auch für den Warenverkehr, für Diplomaten und ähnliche Gruppen gelten Ausnahmen. Durchgesetzt werden sollen sie vor allem im Flugverkehr; stationäre Einreisekontrollen an den deutschen Grenzen sind bisher keine geplant. Man wolle eine Situation wie im Frühjahr 2020 vermeiden, sagte Seehofer. Damals hatten sich vor allem an der Grenze zu Polen und Tschechien lange Auto- und Lastwagenstaus gebildet.

Deutschland werde die Einreisesperren zwar auch an den Landgrenzen kontrollieren, so Seehofer, allerdings nur mit den Mitteln der sogenannten Schleierfahndung. Die erlaubt der Grenzpolizei Stichproben in einem Raum bis 30 Kilometer hinter der Grenze.

Die neuen Einreiseverbote sollen für Länder gelten, die das Berliner Robert-Koch-Institut auf die sogenannte Liste der «Virusvarianten-Gebiete» setzt. Diese Woche wurde dort neu Portugal aufgeführt. Aus Regierungskreisen hiess es, dass bald weitere Länder dazustossen könnten, in denen sich die neuen Virusvarianten derzeit stark ausbreiten. Die Rede war zunächst von den Niederlanden, Belgien, Tschechien und Dänemark – aber nicht von der Schweiz.

Anteil der Virusmutation zehn Prozent oder höher

In den genannten Ländern wurde der Anteil der neuen Virusmutationen an den positiven Proben zuletzt mit 10 Prozent oder höher beziffert. In Deutschland liegt der Anteil nach Ansicht der Behörden derzeit noch deutlich tiefer: vielleicht bei 2 Prozent. Allerdings untersucht Deutschland, anders als etwa Dänemark oder die Niederlande, derzeit noch weniger als 1 Prozent seiner positiven Fälle auf neue Varianten.

In der Schweiz liegt der Anteil der Varianten an den positiven Proben bereits ähnlich hoch wie in den genannten Nachbarländern Deutschlands. Martin Ackermann, Chef der Schweizer Corona-Taskforce, die den Bundesrat wissenschaftlich berät, sagte am Dienstag in Bern, er erwarte, dass die sogenannte «britische» Variante in der Schweiz bereits im März etwa die Hälfte der Infektionen ausmachen werde. Aus Sicht der Taskforce lasse sich kaum mehr verhindern, dass B.1.1.7 in der Schweiz die dominierende Virusvariante werde.

Treffen die Prognosen ein, könnte auch die Schweiz bald auf der Liste der Länder landen, für die Deutschland Einreiseverbote erlässt. Finden sich dann für die etwa 60'000 Menschen, die täglich aus Frankreich und Deutschland in die Schweiz pendeln, keine Ausnahmeregeln, wäre die Schweizer Nordgrenze von da an quasi geschlossen.