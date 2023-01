Militärhilfe für die Ukraine – Deutschland muss jetzt über den Leopard 2 entscheiden Kanzler Olaf Scholz wird von allen Seiten bestürmt, den Weg für Kampfpanzer nach Kiew freizumachen. Doch der Deutsche wartet immer noch – auf die Amerikaner. Dominique Eigenmann aus Berlin

Es kommt vor allem auf Deutschland an: Kanzler Olaf Scholz besucht Panzerstreitkräfte der Bundeswehr, die mit dem Leopard 2 ausgerüstet sind. Foto: Ronny Hartmann (AFP)

Olaf Scholz liebt Schlüsselwörter, die seine Politik umreissen und die er wie ein Mantra wiederholt. «Kein Alleingang» ist so eines. Ja, Deutschland schicke der Ukraine Waffen, meint der deutsche Kanzler damit, aber es presche den westlichen Partnern dabei nie voraus, sondern bewege sich stets im Geleitzug mit. So war es bei Panzer- oder Flugabwehr, bei Artillerie oder Schützenpanzern, und so wird es vermutlich auch bei Kampfpanzern sein. Liefern die anderen, liefert auch Deutschland. Vorher nicht.