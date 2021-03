Wuchtige dritte Welle – Deutschland nimmt Lockerungen zurück Bürger und Gewerbe sehnen Öffnungen herbei, doch stark steigende Infektionszahlen veranlassen die deutsche Politik zu erneuten Einschränkungen. Dominique Eigenmann aus Berlin

Das Videokonferenz-Hauptquartier im Berliner Kanzleramt: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) leitet die Verhandlungen mit den 16 Bundesländern zusammen mit Michael Müller (SPD), dem Regierenden Bürgermeister von Berlin. Foto: Jesco Denzel (Bundesregierung via Getty Images)

All die schönen Stufenpläne, sie bleiben vorerst Theorie. Statt bei sinkenden Infektionszahlen das öffentliche Leben in Deutschland Schritt für Schritt wieder befreien zu können, führen steigende Werte nun zur Rückkehr alter Einschränkungen. Unter Auflagen geöffnete Läden müssen teils wieder schliessen, Theater oder Restaurants bleiben noch bis mindestens 18. April zu: Dies entschied Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag gemeinsam mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 16 Bundesländer.

Die «Notbremse», die verhindern sollte, dass erste vorsichtige Öffnungen – etwa die von Läden mit Terminvereinbarung – die Verbreitung des Virus wieder beschleunigen, greift nun flächendeckend: In den meisten Bundesländern ist der wöchentliche Grenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100’000 Einwohner bereits überschritten. Auch auf Schulen und Kitas, die erst vor wenigen Wochen stufenweise geöffnet wurden, kommen wieder Einschränkungen zu.

Viele Deutsche stehen weiter hinter dem vorsichtigen Kurs.

Obwohl die Kritik am Krisenmanagement zuletzt immer lauter wurde, stehen viele Deutsche weiter hinter diesem vorsichtigen Kurs: Laut einer Umfrage vom Wochenende wünschten sich 30 Prozent eine Verschärfung des geltenden Lockdowns, 23 Prozent wollten ihn beibehalten. Nur 22 Prozent traten für Lockerungen ein, 15 Prozent forderten ein Ende aller Einschränkungen.

Letzte Woche hat die dritte Welle auch Deutschland mit Wucht erfasst. Im Wochenmittel werden nun wieder täglich mehr als 13’000 Neuinfektionen registriert – die Werte sind zuletzt Woche für Woche um 30 Prozent gestiegen. Der Reproduktionswert liegt zwischen 1,2 und 1,3.

Das Robert-Koch-Institut spricht von einem «deutlich exponentiellen Wachstum» und sagt voraus, dass die Zahlen an Ostern wieder ähnlich dramatisch zu sein drohten wie zuletzt an Weihnachten. Von einer «sehr schwierigen Lage» sprach Merkel. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer warnte gar vor einer «gigantischen dritten Welle».

Die tückische Variante

Vor wenigen Wochen hatten Bund und Länder noch gehofft, die anlaufenden Impfungen und der vermehrte Einsatz von Schnell- und Selbsttests könnten die Entwicklung des Virus zunehmend kontrollieren und weitere Öffnungen ermöglichen. Diese Hoffnung hat sich zerschlagen.

Laut Epidemiologen hat dies hauptsächlich mit der deutlich ansteckenderen Virusvariante B.1.1.7 zu tun, die auch in Deutschland in Windeseile dominant geworden ist. Massnahmen, die gegen das ältere Virus noch wirksam waren, verhindern nicht, dass die neue Variante exponentiell wächst.

Aus Sicht der Fachleute führt deswegen kein Weg daran vorbei, die Zahl der Neuinfektionen rasch wieder zu senken, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Die Zahl von Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen der Spitäler liegt derzeit zwar nur halb so hoch wie Ende Jahr, aber spätestens seit einer Woche nehmen die Einweisungen wieder zu.

Obwohl die Immunisierungskampagne schleppend begann, sind mittlerweile 9 Prozent der Deutschen mindestens einmal geimpft. In den Alters- und Pflegeheimen und unter den über 80-Jährigen ist der Impfschutz bereits weit verbreitet. Dies wirkt sich deutlich auf die Zahlen aus: In keiner Altersklasse sind die Inzidenzen stärker gesunken als bei den Ältesten, die am stärksten gefährdet sind. Entsprechend ist auch die Zahl der Covid-19-Todesfälle stark zurückgegangen. Am verletzlichsten sind laut Experten derzeit die 50- bis 79-Jährigen, die noch auf die Impfung warten.

Kinder infizieren sich besonders häufig

Am stärksten verbreitet sich das Virus zurzeit unter Kindern und jungen Erwachsenen. Die Variante B.1.1.7 grassiert in Schulen und Kitas, auch unter den Kleinsten, und pflanzt sich über die Familien fort. Die Bemühungen, dies durch Schnell- und Selbsttests zu unterbinden, waren bisher nicht sehr wirksam.

Darum forderte Merkel, dass Schulen und Kitas bei Inzidenzen über 100 künftig nur dann offen bleiben dürften, wenn alle Beteiligten mindestens zweimal wöchentlich getestet würden. Die Bundesländer, die über die Schulhoheit verfügen, lehnten diesen Vorschlag aber ab. Dabei ist unter Fachleuten unbestritten, dass vermehrte Schnelltests in Schulen, aber auch in Unternehmen zu mehr Sicherheit führen könnten.

Umstritten bei Bund und Ländern war überdies die Frage, wohin Deutsche an Ostern reisen dürfen. Seit Deutschland die Balearen von der Liste der Risikogebiete gestrichen hat, boomen Flugreisen vor allem nach Mallorca. Ferien an den deutschen Küsten sind hingegen verboten. Die Bundesländer an Nord- und Ostsee wünschten sich Ausnahmen für Einheimische, wenigstens in Ferienwohnungen oder Wohnmobilen. Sie drangen damit aber vorerst nicht durch. Dafür müssen sich Mallorca-Rückkehrer allenfalls auf neue Auflagen gefasst machen.