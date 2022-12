Krieg in der Ukraine – Deutschland will keine Schweizer Munition mehr kaufen Die Regierung in Berlin und die deutsche Rüstungsindustrie arbeiten daran, unabhängig von der Produktion in der Schweiz zu werden. Dabei geht es um viel mehr als den Gepard. Dominique Eigenmann aus Berlin

Deutschland brauche jetzt Waffen, die auch da seien, wenn es ernst werde: Kanzler Olaf Scholz Ende August auf einem deutschen Flakpanzer des Typs Gepard. Foto: Axel Heimken (AFP)

Wer glaubte, der Ärger über die Schweiz würde in Deutschland bald folgenlos verhallen, hat sich getäuscht. Die Verantwortlichen haben aus der Weigerung Berns, Deutschland die Weitergabe von Schweizer Munition an die Ukraine zu erlauben, den Schluss gezogen, dass auf die Schweiz als Rüstungspartner in Kriegszeiten kein Verlass ist.