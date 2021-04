Neubau in Wallisellen – Diamant-Trennscheibe durchtrennt

die Betonbrücke wie Butter Seit 45 Jahren diente die Überführung zwischen Wallisellen und Schwamendingen treu ihren Benutzern. Nun erfolgt jeweils in der Nacht Stück für Stück ihr Rückbau. Stephan Mark Stirnimann

Die Überführung Oberwies bei Wallisellen wird abgebrochen und stückweise abtransportiert. Foto: Christian Merz

Mitte der 70er-Jahre entstand über der Autobahn A1 die Schrägseilbrücke «Oberwies» mit dem markanten Mittelpfeiler. Die Personenüberführung galt damals architektonisch als Tor nach Zürich und diente seither dem Langsamverkehr als Verbindung zwischen Wallisellen und Schwamendingen. Weil die Bauteile, insbesondere die Stahlseile, in die Jahre gekommen und in einem nicht einsehbaren Zustand sind, beschloss das Bundesamt für Strasse Astra einen Rück- und Neubau an der gleichen Stelle. Die neue Stahltrogbrücke wird eine höhere Nutzbreite von vier Metern haben und voraussichtlich Ende Oktober 2021 fertiggestellt sein.



Wie Projektleiter Florian Mehnert zu Beginn des nächtlichen Rückbaus erklärte, seien bei dieser Brücke speziell die Stahlseile nicht einsehbar. Diese wurden seit der letzten leichten Brückensanierung im Jahre 2015 messtechnisch überwacht. «Um totale Gewissheit zu bekommen, wie sicher und langlebig diese Zugvorrichtung ist, müsste man ein solches Seil theoretisch durchtrennen und direkt hineinschauen können», erklärte der Bauingenieur.