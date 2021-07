Ausflug nach Bürglen – Dichtung und Wahrheit im Tellendorf Zu Besuch in Bürglen im Schächental, wo Wilhelm Tell gelebt haben und gestorben sein soll. Das Tell-Museum arbeitet die Geschichte mit erfrischender Distanz auf. Daniel J. Schüz

Bei der Durchfahrt von Bürglen auf der Klausenstrasse werden die Besucher von Tell und seinem Sohn begrüsst. Foto: Stefano Schröter

Die Tellskapelle in Bürglen. Foto: Stefano Schröter

Wahrscheinlich hat das Wetter schon vor 667 Jahren so verrückt gespielt wie Mitte Juli, als der Dauerregen Flüsse und Seen zum Überlaufen brachte – auch in Bürglen im Urner Schächental, dem Heimatdorf des berühmtesten und zugleich rätselhaftesten aller Schweizer Heroen.

Ein schlichtes Kreuz aus Urner Granit und die Schweizer Fahne markieren zwischen Dorfstrasse und Bachbett die Stelle, an der sich das Schicksal des greisen Gämsjägers erfüllt hatte: 1354 fand Wilhelm Tell im Wildbach den Heldentod. So zornig und unbändig wie der Schächenbach immer wieder in seinem Bett tobt, wird die Tragödie durchaus nachvollziehbar: Ein Kind soll damals ins reissende Wasser gefallen sein. Der Tell siehts, springt hinterher, kriegt das Kind zu fassen, befördert es mit letzter Kraft in Sicherheit. Und schafft es selbst nicht mehr ans rettende Ufer.

Die Stelle, an der sich das Schicksal des greisen Gämsjägers erfüllte: 1354 soll Wilhelm Tell im reissenden Wildwasser des Schächenbaches den Heldentod gefunden haben. Foto: Stefano Schröter

Die Geschichte vom spektakulären Ableben des Tell ist indes ebenso frei adaptiert wie Apfelschuss, Tellsprung, Tyrannenmord und das ganze Drama, dem die Eidgenossenschaft seit mehr als 200 Jahren – es wurde 1804 uraufgeführt – seinen Nationalhelden verdankt.

Sein Schöpfer, der schwäbische Dichterfürst Friedrich Schiller, hat die Story wohl von seinem Freund und Dichterkollegen Johann Wolfgang von Goethe erzählt bekommen; denn der hatte zuvor schon mehrfach die Schweiz bereist und musste dabei von der Tellen-Saga erfahren haben, die der Obwaldner Landschreiber Hans Schriber 1472 erstmals dokumentiert hatte.

All dies und noch sehr viel mehr erfahren die Besucher des Tell-Museums, das 1966 im Wattigwilerturm, einem der vier trutzigen Bollwerke im Dorf, eingerichtet worden ist.

Das Tell-Museum in Bürglen ist in einem ehemaligen Wohnturm untergebracht. Foto: Stefano Schröter

«Wir wollten die vielen historischen und künstlerischen Dokumente einer grösseren Öffentlichkeit zugänglich machen», sagt Paul Arnold. Als Mitglied der Tell-Museumsgesellschaft führt er die Besucher durch drei Stockwerke, die sich dem Mythos Wilhelm Tell auf verschiedenen Ebenen und vor allem auf unkonventionelle Art und Weise nähern.

«Vor dreissig Jahren haben uns die patriotischen Feierlichkeiten zum 700-Jahr-Jubiläum der Schweiz zum Umdenken bewogen: Es geht nicht darum, zu beweisen oder zu bestreiten, dass er tatsächlich gelebt hat. Wir wollen vielmehr dokumentieren und hinterfragen.»

Helden und Antihelden

Der Tell ist denn auch nur eine in einem ganzen Dutzend sehr unterschiedlicher Helden- und Heldinnen-Figuren, die das Publikum gleich am Eingang begrüssen: Friedensfürsten wie Gandhi oder Nelson Mandela, militärische Führer wie Henri Guisan, Napoleon oder Che Guevara, Zeitgenossen wie Edward Snowden oder Aung San Suu Kyi, die gestürzte Präsidentin von Myanmar, aber auch Legenden wie Robin Hood, Jeanne d’Arc oder eben der Tell.

Tatort Hohle Gasse Infos einblenden Wer die Heimat des Nationalhelden näher kennen lernen will, hat mehrere Möglichkeiten. Nebst dem Besuch des Tell-Museums in Bürglen (tellmuseum.ch) empfiehlt sich zum Beispiel die interaktive Schnitzeljagd «Tatort Tell». Mit Spielplan, Tatort-Karten, Kommissarausweis und -rucksack ausgerüstet, begibt man sich dabei auf die Fährte eines treffsicheren Gämsjägers und Armbrustschützen, der in der Hohlen Gasse bei Küssnacht einen Fremden namens Hermann Gessler ermordet haben soll. Die Fahndung an den Schauplätzen Altdorf, Bürglen und Tellsplatte dauert rund sechs Stunden, die Kurzvariante Altdorf und Bürglen rund drei Stunden. Erforderlich sind gutes Schuhwerk und ein wacher Geist. Der Spass wird noch bis 30. Oktober von Uri Tourismus angeboten und kostet 26 Franken für Erwachsene und 19 Franken für Kinder bis 16 Jahre. Für eine Schnitzeljagd am Wochenende oder am Montag ist eine Voranmeldung bis Freitag nötig. Anmeldung: Tel. 041 874 80 00, uri.swiss/tatort-tell

«Alles mehr oder weniger umstrittene Figuren: Helden für die einen, Antihelden für andere», sagt Arnold – und verweist nebenbei auf den beklagenswerten Umstand, dass der Freiheitsheld immer wieder auch von höchst fragwürdiger Seite – Adolf Hitler etwa, aber auch von ultrarechten Politaktivisten und Verschwörungstheoretikern – instrumentalisiert wird.

Das eigentliche Museum befindet sich im ersten Stock: historische Dokumente, künstlerisch anspruchsvolle Tell-Gemälde aus verschiedenen Ländern und Epochen, eine reichhaltige Sammlung an Plakaten, die dokumentieren, wie der Held imagefördernd vereinnahmt und oft genug auch missbraucht wird.

Zwei von vielen Gemälden im Tell-Museum: «Die Stauffacherin» von Ernst Stückelberg (1831 – 1903) und «Tellknabe» (Max Marti). Foto: Stefano Schröter

Selbstverständlich sind auch allerlei Versionen der berühmten Waffe zu bestaunen – von der historischen Armbrust, wie der Gämsjäger und Apfelschütze sie einst benutzte, bis zum modernen Präzisionssportgerät. «Nicht umsonst», weiss Tell-Experte Paul Arnold, «ist die stilisierte Armbrust zum weltweit anerkannten Gütesiegel für Schweizer Produkte geworden.»

Diese prunkvolle Jagdarmbrust mit Signalpfeil wurde ums Jahr 1650 hergestellt. Foto: Stefano Schröter

Darf man für die Freiheit töten?

Wirklich spannend wird es im zweiten Obergeschoss, wo im Rahmen einer ebenso simpel wie raffiniert inszenierten Video-Installation genau die Fragen gestellt werden, auf die es ankommt: «Darf man das?», will Mael von Büren wissen, ein auf die Wand projizierter Teenager, der sich vor fünf Jahren an den Altdorfer Tell-Festspielen als Walterli den Apfel vom Kopf hat schiessen lassen. «Darf man einen Menschen ermorden – nur um die Freiheit zu schützen?»

«Die Antwort», sagt Erich Herger, der die Museumsgesellschaft präsidiert, «muss jeder für sich selbst finden.»

Aber dann hat Mael noch eine Frage: «Warum gibt es überhaupt ein Tell-Museum, wenn der Tell doch gar nie gelebt hat?» Vielleicht, weil es ihn halt doch gibt. Noch heute, zumindest in unserer Vorstellung.

Im ersten Obergeschoss des Tell-Museums wartet ein Setzkasten mit unzähligen Gegenständen. Die Mythenfigur Tell wird in diverse Kontexte gestellt und zur Diskussion gebracht. Foto: Stefano Schröter

Fehler gefunden?Jetzt melden.