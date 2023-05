Abo Das grosse Schweizer Hotelrating – Die 125 besten Hotels der Schweiz Die Aufsteiger, die Absteiger und die Neuen.

Karl Wild (Verfasser des Ratings) Patrick Vögeli (Digitale Umsetzung)

Dass sich die Stadthotellerie von der Pandemie erholt hat, sorgt für grosse Erleichterung in der Branche. Wenn die Zahl der Übernachtungen im Schreckensjahr 2020 auf den Stand von 1950 runtergekracht ist, lag dies nämlich weitestgehend am Ausbleiben der ausländischen Gäste in den Städten. Viele Ferienhotels schrieben derweil dank dem Ansturm von Einheimischen Rekordzahlen. Jetzt sieht es für die Stadthotels wieder besser aus. Die Chinesen fehlen zwar noch, doch die positive Entwicklung in den nahen Auslandmärkten, vor allem aber bei Gästen aus den USA und aus dem arabischen Raum, sorgt auch in den Städten für Zuversicht.