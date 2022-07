Von Kopf bis Fuss: Beerenzeit – Die 5 gesündesten Sommerbeeren Die kleinen Früchtchen gibt es jetzt frisch und aus der Nähe. Dabei schmecken sie nicht nur verführerisch, sondern sind auch sehr gesund. Silvia Aeschbach

Wie viele andere Früchte sind Beeren echte Vitaminbomben. Gleichzeitig enthalten sie aber weniger Zucker als die meisten anderen Früchte. Eine Handvoll Beeren am Tag kann schon den halben Tagesbedarf an Vitamin C liefern. Daneben stecken weitere Vitamine wie B, A und E in Beeren. Dazu kommen Mineralstoffe wie Eisen, Calcium, Phosphor und Magnesium sowie Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe wie Polyphenole, Anthocyane und Flavonoide.

Die Vitamine und Mineralstoffe stärken unser Immunsystem und tragen zum guten Funktionieren der Stoffwechselprozesse bei. Antioxidantien sind wichtig für den Schutz der Zellen in unserem Körper. Sie helfen bei der Abwehr von sogenannten freien Radikalen, die den Zellen schaden können. Damit bremsen Antioxidantien beispielsweise die vorzeitige Hautalterung. Vor allem aber senken sie auch Entzündungsmarker und damit auch das Risiko für Erkrankungen, die durch chronische Entzündungen verursacht werden.

Und ebendiese Stoffe mindern auch das Herzinfarktrisiko deutlich. Das stellte die Nurses’ Health Study fest, eine riesige Gesundheitsstudie der Harvard University, die seit 1976 läuft und sich der Erforschung von Risikofaktoren für chronische Erkrankungen bei Frauen widmet. Bei der Befragung von 120'000 Pflegefachfrauen zeigte sich, dass wer regelmässig Beeren isst, ein um 32 Prozent tieferes Risiko hat, einen Herzinfarkt zu erleiden. Zudem machen Beeren auch den Kopf fitter: Der Abbau des Gedächtnisses im Alter wurde bei Beerenesserinnen um 2,5 Jahre reduziert.

Je dunkler die Farbe der Beeren, umso gesünder sind sie, da dann umso mehr Pflanzenstoffe in ihnen stecken.

Verschiedene Studien haben in den letzten Jahren zudem gezeigt, dass die in Beeren enthaltenen Flavonoide auch das Parkinson-Risiko deutlich senken können. Positiv wirken sich die Inhaltsstoffe von Beeren auch auf den Blutzucker- und Insulinspiegel aus. Erforscht wird auch, wie beispielsweise in Heidelbeeren enthaltene Gerbstoffe gegen Darmerkrankungen wirken.

Beeren können auch zum Halten oder Reduzieren des Körpergewichts beitragen. Denn sie enthalten wenig Zucker und haben relativ wenig Kalorien – Erdbeeren nur rund 33 kcal pro 100 Gramm. Zum Vergleich: Äpfel haben rund 52 und Bananen rund 90 Kilokalorien pro 100 Gramm. Eine gute Wirkung auf die Verdauung haben die reichlich vorhandenen Ballaststoffe.

Zu den sich positiv auf die Gesundheit auswirkenden Flavonoiden gehören die Anthocyane, die nicht nur gegen Entzündungen, Krebs und andere Krankheiten wirken, sondern auch für die intensive rote oder blaue Farbe der Beeren sorgen. Das bedeutet: Je dunkler die Farbe der Beeren, umso gesünder sind sie, da dann umso mehr Pflanzenstoffe in ihnen stecken. Schwarze Johannisbeeren, die allerdings eher selten in Läden zu finden sind, enthalten knapp vor den Heidelbeeren am meisten Anthocyane.

Jetzt ist Beerensaison

Beeren sollten möglichst frisch genossen werden. Nicht nur, weil sie dann am besten schmecken, sondern weil sie mit jedem Tag ihrer Lagerung an Inhaltsstoffen verlieren. Auch beim Einfrieren und Einmachen bleibt nur ein Teil der wertvollen Stoffe erhalten. Wobei beim Tiefkühlen mehr Inhaltsstoffe erhalten bleiben als beim Erhitzen. Aber auch in Kühlhäusern oder zu Hause im Kühlschrank kann viel verloren gehen. So resultiert laut einer britischen Studie nach sieben Tagen Kühlung ein Verlust von 80 Prozent der Antioxidantien und fast 20 Prozent des Vitamin C.

Möglichst frisch bedeutet: aus einheimischer Erdkultur. Also dann, wenn die Beeren Saison haben, und nicht aus Hors-sol-Anlagen in Holland oder aus Übersee eingeführt werden. Auch aus den direkten Nachbarländern sind die Transportwege und damit auch die -zeiten kurz. Geniessen kann man die Beeren natürlich pur, aber auch in Müesli, Fruchtsalat und verschiedenen Desserts machen sie eine gute Figur. Sie können aber auch salzigen Speisen eine besondere Note geben, etwa Salaten, Käse oder Saucen zu Fleisch.

Die Top 5 Beeren für die Gesundheit

Heidelbeeren

Die auch Blaubeeren genannten kleinen, dunkelblauen Kügelchen gelten dank den vielen sekundären Pflanzenstoffen geradezu als «Anti-Aging-Wundermittel». Polyphenole wirken entzündungshemmend, senken das Herzinfarktrisiko und sollen eine krebshemmende Wirkung haben. Wenig Zucker und hoher Ballaststoffgehalt machen Blaubeeren besonders attraktiv.

Achtung: Im Handel findet man oft die etwas grösseren Beeren aus den USA, die nur aussen blau sind und innen ein helles Fruchtfleisch haben. Diese enthalten deutlich weniger Pflanzenstoffe und Vitamine als die kleineren europäischen Sorten.

Wichtige Inhaltsstoffe: Beta-Carotin, B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin E, Anthocyane, Eisen, Calcium, Kalium, Mangan, Gerbstoffe

Saison: Juni bis September

Brombeeren

Diese dunklen Beeren enthalten sehr viel Vitamin C, haben einen hohen Eisengehalt und sind nach den schwarzen Johannisbeeren und den Heidelbeeren die Beeren mit dem grössten Gehalt an Anthocyanen. Neben den gesundheitlichen Vorzügen, die auch andere Beeren haben, sollen Brombeeren auch gegen Erkältung helfen. Brombeerextrakt hat eine antibakterielle Wirkung gegen gewisse Mund- bzw. Zahnbakterien.

Wichtige Inhaltsstoffe: Vitamin A, Vitamin C, Eisen, Kalzium, Magnesium, Kalium, Flavonoide

Saison: Juli bis Oktober

Himbeeren

Die hellere Cousine der Brombeere punktet mit einem ausserordentlich hohen Gehalt an Vitamin C und Vitamin B sowie Eisen und Magnesium. Himbeeren können gegen Durchfall helfen und Fieber senken. Sie gelten denn auch als Heilpflanze, wobei da die Blätter verarbeitet werden: Himbeerblättertee wird in der Naturheilkunde etwa bei Frauenleiden empfohlen.

Wichtige Inhaltsstoffe: B-Vitamine, Vitamin C, Magnesium, Eisen, Mangan, Kalium, Kalzium

Saison: Juni bis Oktober

Erdbeeren

Erdbeeren, die botanisch eigentlich zur Familie der Nüsse gehören, zählen zu den beliebtesten Beeren. Da sie viel Wasser enthalten, wirken sie im Sommer besonders erfrischend. Zudem punkten sie mit einem sehr hohen Anteil an Vitamin C: Mit 60 Milligramm pro 100 Gramm schlagen sie sogar Orangen. Da sie ballaststoffreich sind, sind sie gut für die Verdauung. Ellagsäure wirkt entzündungshemmend.

Wichtige Inhaltsstoffe: Vitamin C, Gerbstoffe, Kalium, Eisen, Kalzium, Flavonoide, Ellagsäure

Saison: Mai bis August

Stachelbeeren

Meistens sind sie grün, es gibt sie aber auch gelb, weiss und rot. Im Gegensatz zu den anderen Beeren haben die süsssauren Stachelbeeren einen relativ hohen Zuckergehalt – den zweithöchsten nach den Trauben. Ausser mit ihrem hohen Vitamingehalt punkten sie in gesundheitlicher Hinsicht vor allem mit sehr vielen Ballaststoffen, die gut für die Verdauung sind. Protocatechusäure wirkt antibakteriell und entzündungshemmend.

Wichtige Inhaltsstoffe: B-Vitamine, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin-A-Vorstufen, Kalium, Kalzium, Eisen, Magnesium, Ballaststoffe, Protocatechusäure

Saison: Juni bis August

