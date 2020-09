20 % Rabatt – DIE ABBA-STORY «Thank you for the Music» Freitag, 04. Dezember 2020, 20 Uhr Kongresszentrum Winterthur Elizabeth Avanidis

Mit „Thank you for the music – Die ABBA-Story“kommt eine einzigartige Bühnenshow über die schwedische Kultband auf eine schweizer Tournee. Für diesen exklusiven Termin gibt es ab sofort Tickets. Jetzt heißt es: Schnell sein, Plätze buchen und mit den perfekten Ebenbildern von Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn bei einem mitreißenden Konzert ins neue Jahr feiern! Die „ABBA Story“ lässt Fans und solche, die es werden wollen, noch einmal in die Musik und das Lebensgefühl der 70er-Jahre eintauchen. Ein besonderes Highlight: Hit-Paraden-Legende Uwe Hübner wird das Publikum mit seiner gewohnt charmanten Art durch den Abend führen. Dabei ist auch ein Backgroundchor, eine Olivia Newton-John Darstellerin und natürlich die Band aus GB.

Ihr BONUS-KARTEN Angebot

Kat. 1 CHF 100.– statt 125.–

Kat. 2 CHF 80.– statt 100.–

Kat. 3 CHF 64.– statt 80.–

VIP: CHF 144.– statt 180.– inkl. Apéro und Programmheft oder Broschüre, Platz in den ersten 4 Reihen

Alle Preise sind exkl. Gebühren

Durch Vorzeigen der Bonuskarte bei den Ticketcorner-Vorverkaufsstellen wie: Die Post, Manor und Coop City Reguläre Tickets unter www.ticketcorner.ch oder Tel. 0900 800 800 (1.19 CHF/Min.)