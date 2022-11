Von Rümlang nach Höri – Die älteste Holzbrücke des Kantons zieht um Die Glattbrücke in Rümlang ist ein Kulturobjekt von nationaler Bedeutung, am heutigen Standort aber bald nutzlos. Deshalb soll sie nach Höri versetzt werden, Daniela Schenker

Noch steht die Grubenmann-Holzbrücke in Rümlang. Geht es nach den Plänen des Kantons, könnte sie in Höri eine neue Heimat finden. Foto: Leo Wyden

Höri könnte bald ein ganz besonderes historisches Bauwerk erhalten, als Geschenk vom Kanton. Dieser plant, die fast 250-jährige Glattbrücke von Rümlang in die Bülacher Kreisgemeinde zu versetzen. Dort würde sie den Fussgängern und Radfahrerinnen die sichere Querung des Flusses ermöglichen. Die Holzbrücke soll als Verlängerung der Weingartenstrasse über das Wasser führen, also unweit der jüngst umgebauten Brücke in Oberhöri. Diese verfügt seither lediglich über einen schmalen Weg für Fussgänger, was für zu Fuss gehende kein wirklicher Ersatz ist. Velofahrende werden über die stark befahrene Strassenbrücke geführt.