Senioren auf Instagram – Die ältesten Hipster der Welt Instagram ist nur für junge Leute mit durchtrainierten Körpern? Von wegen! Eine Auswahl der populärsten «Granfluencer». Malin Hunziker , Max Sprick , Veronika Wulf

«Mit 66 Jahren, da fängt das Internet an / Mit 66 Jahren, da hat man Spass daran», hat Udo Jürgens einst vor vielen Jahren gesungen, wobei angemerkt sei, dass für Erinnerungslücken keine Haftung übernommen wird, es ist ja schon echt lange her. Das Internet aber ist ganz offensichtlich angekommen bei der Ü-60-Generation, die Pandemie hat ihren Beitrag geleistet: Erst mit den Videocalls, man wollte ja die Enkel weiterhin sehen und hören. Jetzt schicken sich die Älteren Smiley-Botschaften und allerlei lustige Katzenvideos­ … Ach was, sie haben das Internet längst erobert! Das zeigt ein Blick in die sozialen Netzwerke: Auf Instagram etwa unterhalten Seniorinnen und Senioren alias «Granfluencer» seit Jahren begeisterte Anhängerschaften.