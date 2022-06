Handball: Vierländer-Turnier – Die Airport-Trophy zieht auch nach drei Jahren Pause Rund 500 Fans sorgen an jedem der drei Tage des Klotener Vierländer-Turniers für U-20-Junioren für Stimmung. Das Heimteam Schweiz trug mit grossem Einsatz seinen Teil dazu bei. Peter Weiss

Handball-Spektakel in Kloten: Jann Bamert kommt im letzten Spiel der Airport-Trophy gegen Deutschland zum Torwurf. Foto: Francisco Carrascosa

Bei strahlender Sonne und sommerlich-warmen Aussentemperaturen nähert sich die Atmosphäre im Inneren der Klotener Sporthalle Ruebisbach am Sonntagnachmittag dem Siedepunkt. «Hopp Schwiiz» hallt es von den voll besetzten Rängen in einem fort, und die vielen Fans des nördlichen Nachbarn halten stimmlich dagegen. Fünf Minuten vor Spielschluss führen Deutschlands U-20-Junioren mit nur einem Tor Vorsprung, wie im gesamten Verlauf der zweiten Halbzeit. Die jungen Schweizer, die sich im Gegensatz zu ihnen nicht für die U-20-EM qualifiziert haben, die am 7. Juli in Portugal beginnt, bleiben den Favoriten dicht auf den Fersen.