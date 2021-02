Nach dem Verzicht von Richard Wolff – Die AL lanciert den Stadtzürcher Wahlkampf – so halbwegs Richard Wolff verzichte im Februar 2022 auf eine Wiederkandidatur für den Zürcher Stadtrat. Im Hinblick auf den Stadtratswahlkampf warten aber alle auf die SP. Patrick Gut

Hochbauvorsteher André Odermatt (SP), Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP), Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) und Schulvorsteher Filippo Leutenegger (FDP): Wer von ihnen bei den Stadtratswahlen 2022 wieder antritt, ist noch nicht bekannt. Archivfoto: Keystone

Nach neun Jahren im Zürcher Stadtrat wird Richard Wolff am 13. Februar 2022 nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Das gab die Alternative Liste (AL) am Freitag an einer Medienkonferenz bekannt. Der Verzicht von Wolff war allgemein erwartet worden.

«Die Zeit für eine Bilanz ist noch nicht gekommen», sagte Wolff aber vor den Medien. Schliesslich habe er noch ein Jahr als Stadtrat vor sich.

AL-Stadtrat Richard Wolff an der Medienkonferenz vom Freitag. Er tritt 2022 nicht mehr zu den Wahlen an. Für eine Bilanz ist es ihm aber noch zu früh, schliesslich dauert die Legislatur noch ein Jahr. Foto: Keystone

Mit der 46-jährigen Olivia Romanelli und dem 60-jährigen Walter Angst präsentierte die AL gleich zwei Kandidaten, die 2022 den Stadtratssitz verteidigen könnten.

Romanelli ist eine politische Newcomerin, die seit 2019 für die AL im Stadtzürcher Gemeinderat sitzt. Die politischen Schwerpunkte der Heilpädagogin und Imkerin sind Bildung, Umwelt und Verkehr.