Sweet Home: 12 Rezepte für Weihnachten und Neujahr – Die allerbesten Festessen Zum Ende des Jahres kochen und geniessen wir besonders intensiv. Diese Gerichte sorgen für Abwechslung. Marianne Kohler Nizamuddin

Schön gedeckter Tisch: Granatäpfel dienen als Kerzenständer für dünne, lange Kerzen. Tableware und Foto: Zara Home

Jetzt feiern wir. Egal, wie das Jahr war und egal, wie anstrengend und schwierig diese Weihnachtszeit wieder ist. Wir lassen uns nichts anmerken, machen das Beste daraus und geniessen das, was wir haben. Gut kochen, essen und trinken hilft dabei ausserordentlich. In diese Zeit der Festessen passen Gerichte mit besonderen Gewürzen, welche uns überraschen und ein wenig entführen. Auch fein sind Aromen, bei denen sich Süsses und Salziges mischen.

Kochen Sie verschiedene Gänge oder servieren Sie mehrere kleinere Gerichte zusammen. Ob Sie nun eine grössere oder ganz kleine Tischrunde haben, ist nicht so wichtig. Verändern Sie die Mengen, rösten Sie einen kleinen Truthahn oder ersetzen Sie ihn mit einem Poulet. Schmorgerichte schmecken auch ein zweites oder drittes Mal herrlich. Geniessen Sie ein Mitternachtsfest und feiern Sie am Nachmittag oder wann immer Ihnen danach zumute ist. Denn diese Zeit gehört uns, in unserem schönen, festlich dekorierten Zuhause an unserem schön gedeckten Tisch mit den Menschen, die wir lieben.