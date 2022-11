Kirche am Flughafen Zürich – Die Anfänge der Flughafenkirche waren von Tragödien geprägt Vor 25 Jahren wurde Walter Meier der erste Pfarrer der Flughafenkirche. In deren Anfangsjahren begleitete er zahlreiche traurige Ereignisse. Manuel Navarro

Pfarrer Walter Meier hat die Kirche am Flughafen Zürich aufgebaut. Foto: Raisa Durandi

In einer kalten Januarnacht ereignet sich am Flughafen Zürich ein tragischer Unfall. Ein Ramp-Mitarbeiter der Swissport will einen sogenannten Highloader per Fernbedienung parkieren. Doch das Manöver geht schief. Eine grosse Wasserlache am Boden ist in den eisigen Temperaturen gefroren, die tonnenschwere Maschine, die für das Be- und Entladen von Flugzeugen benötigt wird, gerät darauf ins Rutschen – und zerquetscht den Mann an einer Wand.