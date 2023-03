Hypnosebehandlung in Rafz – Die Angst vor dem Zahnarzt muss nicht sein Bei Zahnmediziner Rainer Awiszus bekommen Patientinnen und Patienten auf Wunsch eine Hypnosebehandlung. Unsere Autorin hat es ausprobiert. Ruth Hafner Dackerman , Christian Merz (Fotos)

«Die Hypnose ist zu hundert Prozent erfolgreich», verspricht Zahnarzt Rainer Awiszus. Foto: Christian Merz

Wer kennt es nicht, das unangenehme Gefühl vor einem Besuch beim Zahnarzt? Wohl kaum eine Patientin oder ein Patient geht entspannt zu diesem Termin. Angst sei ein alltägliches Gefühl, welches sowohl bei Menschen als auch bei Tieren vorkomme, weiss Zahnarzt Rainer Awiszus, der 2017 eine Zahnarztpraxis in Rafz übernommen hat. «Sie gehört zusammen mit Freude und Wut zu den Grundemotionen des Lebens.» Angst werde als negativ empfunden, da sie oft mit bedrohlichen oder unkontrollierbaren Situationen verbunden sei.

«Es handelt sich dabei um eine natürliche Reaktion, welche uns vor Gefahren schützt. In normalem Mass ist Angst weder krankhaft noch gefährlich.» Zahnbehandlungsangst habe jedoch Folgen für die eigene Gesundheit, wenn notwendige Behandlungen immer wieder verschoben würden. «Dann leidet die Zahngesundheit, und die Angst vor dem Besuch beim Zahnarzt wird oft noch grösser.» Awiszus liess dieses Thema nicht los.

Selbsttest in Hypnosebehandlung

Der 55-Jährige absolvierte mehrere Ausbildungen bei der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Hypnose und dürfte sich sogar Hypnosetherapeut nennen. Auf diesen Titel verzichtet er allerdings. «Die Hypnose ist für alle Patienten ab etwa 6 Jahren geeignet und ist zu hundert Prozent erfolgreich.» Wichtig sei es, die deutsche Sprache zu verstehen und zuhören zu können. «Wahrscheinlich würde aber auch schon die Tonlage bei der Hypnose wirken.»

Beim Hypnoseselbstversuch möchte ich mir als Journalistin gern über diese Versprechungen ein Urteil bilden. Der Zahnarzt, bekleidet mit magentafarbenem T-Shirt und lila Gesichtsmaske, führt mich in einen Nebenraum. Bequeme Sessel und Sofas, alles in hellen Tönen gehalten, und verschiedene Stofftiere in einem Regal ähneln eher einem privaten Wohnzimmer als einer Zahnarztpraxis. «Hier arbeite ich mit Patienten, welche grosse Angst vor einem Eingriff haben», sagt Awiszus, bevor er mit der Hypnosebehandlung beginnt.

Statt der erwarteten Hypnoseeffekte wie Trance und damit verbundenem Kontrollverlust erlebe ich eher eine angenehme Meditation. Autorin Ruth Hafner Dackerman beim Selbstversuch

«Bequem hinsitzen, die Füsse auf den Boden stellen, die Augen schliessen, ruhig atmen.» Mit leiser Stimme versetzt er mich in Gedanken an einen Strand, lässt meine Blicke aufs Meer und auf den Horizont schweifen, lässt Emotionen wie Ruhe, Zufriedenheit und Einklang mit der Natur zu. Nach einigen Minuten scheint es mir wirklich so, als sei ich entspannter und gelassener. Statt der erwarteten Hypnoseeffekte wie Trance und damit verbundenem Kontrollverlust erlebe ich eher eine angenehme Meditation. «Nun ist es Zeit, im Behandlungszimmer Platz zu nehmen», erklärt Awiszus. Dort wartet eine weitere Überraschung.

1 / 3 Hund Manolo hilft ebenfalls mit, damit sich die Patientinnen und Patienten entspannen können. Vorgängig wird die Erlaubnis bei ihnen eingeholt. Foto: Christian Merz

Mir wird eine Wolldecke über die Beine gelegt, und der Bolonka-Rüde Manolo nimmt darauf Platz. Natürlich wurde ich vorgängig gefragt, ob ich Angst vor Hunden habe. Ja, ich habe, aber Manolo erobert mein Herz im Sturm. Tatsächlich trägt auch er dazu bei, dass die Angst verschwindet. «Mein» Zahnarzt berührt mich sanft an der Stirn, an den Schläfen, am Arm. Auf dem grossen Bildschirm mit Virtual Reality über dem Behandlungsstuhl sehe ich Bilder von Wäldern, Stränden und Meer. Diese Bilder verknüpfe ich automatisch mit der vorangegangen Hypnosebehandlung und entspanne mich mühelos. Nun dürfte die eigentliche Behandlung losgehen.

Angst vor der Spritze muss nicht sein

Awiszus deutet auf ein spezielles Gerät namens Calaject. «Etliche Patienten haben Angst vor einer Spritze. Dank diesem computerassistierten System wird eine schmerzfreie Injektion gewährleistet, indem das Anästhetikum mit sanfter und gleichmässiger Geschwindigkeit druckfrei angebracht wird.» Auch Angst vor Spritzen muss also in Zukunft nicht sein.

Der Zahnmediziner verweist auf eine weitere Möglichkeit, eine Behandlung ohne Angst und allfällige Schmerzen zu überstehen – Lachgas. «Lachgassedierung ist eine erprobte und wirkungsvolle Methode.» Über eine kleine Nasenmaske wird ein Gemisch aus Sauerstoff und Lachgas eingeatmet. «Dies hilft, bei der Zahnarztbehandlung zu entspannen und Angstgefühle sowie Würgereiz zu reduzieren. In diesem Entspannungszustand ist man jederzeit voll ansprechbar. Gleichzeitig nimmt mit der Angst auch die Schmerzempfindlichkeit ab.»

Zahnarzt Rainer Awiszus absolvierte mehrere Ausbildungen bei der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Hypnose. Foto: Christian Merz

Eine der Patientinnen von Rainer Awiszus ist die diplomierte Medizinische Masseurin Gabriele Schröder. Zwei Jahre lang hat sie aus lauter Angst gewartet, bis sie endlich den Weg in die Zahnarztpraxis wagte. Ihr war eine Krone herausgefallen. «Da mir meine Zähne sehr wichtig sind, habe ich mich trotz grosser Angst vor Zahnbehandlungen nach einem Zahnarzt an meinem neuen Wohnort in Rafz umgesehen.» Umso angenehmer sei sie überrascht worden, als sie bei einer Besprechung in der Praxis von der Möglichkeit einer Hypnosebehandlung erfahren habe. «Durch die Hypnose habe ich mich bei der Zahnbehandlung im Anschluss leicht und entspannt gefühlt. Mir tat nichts weh, und ich habe mich die ganze Zeit gut gefühlt.» Auch Gabriele Schröder hat sich in das kleine Hündchen Manolo verliebt. «Durch das Streicheln war ich abgelenkt, wurde noch ruhiger und habe gar nicht mehr an meine Angst gedacht.»

