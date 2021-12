Porträt einer ehemaligen Sans-Papiers – Die Angst war ihr ständiger Begleiter – jetzt fühlt sie sich frei Maria Largo Vargas hielt sich zehn Jahre illegal in der Schweiz auf. Dann war sie unter den Ersten, die ihren Status mit einer Lehrstelle legalisieren konnten. Wie geht es ihr heute? Simone Rau

Maria Largo Vargas lebte als Sans-Papiers illegal zehn Jahre in Basel. Heute besitzt sie den C-Ausweis. Foto: Dominik Plüss

Der grösste Unterschied ist die Angst. Sie ist weg.

An der Tür ihrer Wohnung im Basler Gundeliquartier steht ihr richtiger Name. Ihre Telefonnummer läuft nicht mehr auf eine Bekannte, sondern auf sie. Kommt sie im Bus in eine Billettkontrolle, zeigt sie ihren eigenen Ausweis. Mit ihrem richtigen Namen: Maria Largo Vargas.

«Die Angst hat mich geprägt», sagt die 24-Jährige. «Sie war ständig und überall da, egal, wo ich war, egal, was ich tat. Nicht zu wissen, ob die Polizei uns irgendwann findet – es war schrecklich.» Wir sitzen in Largo Vargas’ liebevoll eingerichteter 2,5-Zimmer-Wohnung in Basel, wo sie mit ihrem Freund Julian seit gut zwei Jahren lebt. 2017 hat sich das Paar kennen gelernt, 2019 zog es zusammen – «es hat recht gepasst zwischen uns», sagt sie und lacht.