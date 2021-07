Regensdorf peppt Kläranlage auf – Die ARA Wüeri erhält eine Fotovoltaikanlage Abwasserreinigungsanlagen brauchen viel Strom. Der soll in Regensdorf künftig vom Dach der Anlage kommen. Dieses muss aber erst einmal saniert werden.

In Chur wurde über den Klärbecken der dortigen ARA im März 2020 ein Solarfaltdach eingeweiht. In Regensdorf wird kein Faltdach entstehen, aber eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der ARA Wüeri. Archivfoto: Nicola Pitaro

1989 wurde in Regensdorf die ARA Wüeri gebaut. Jetzt zeigt sich, dass sie sich für einen Ausbau mit Fotovoltaikanlagen sehr gut eignet. Zu diesem Schluss kommt der Gemeinderat Regensdorf, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Denn: Die Anlage verfügt einerseits über grosse Dachflächen zur Montage der PV-Anlagen, und der Strom kann in der ARA selbst gut gebraucht werden. Diese hat nämlich einen hohen Verbrauch.

Bei einer Überprüfung des Flachdachs wurde nun aber festgestellt, dass dieses an einigen Stellen altersbedingt undicht ist. Kleine Wasserdurchbrüche ins Gebäude waren die Folge. Der Gemeinderat bewilligt daher den Kredit für die Fotovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude über 322’000 Franken sowie die gebundenen Ausgaben im Umfang von 250’000 Franken für die vorgängige Sanierung des Flachdachs.

Gegen Mikroverunreinigungen

Gleichzeitig gibt der Gemeinderat Regensdorf bekannt, dass in die Anlage investiert wird, die Mikroverunreinigungen entfernt. Hintergrund ist eine Vorschrift, die seit 2016 gilt. Diese sagt: Zusätzlich zu den bestehenden Anforderungen an die Entfernung von Nährstoffen und Kohlenstoffen müssen Mikroverunreinigungen zu mindestens 80 Prozent behoben werden.

Das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) hat ein Konzept zur Umsetzung dieser Anforderungen ausgearbeitet und dieses mit dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) abgestimmt. Gemäss diesem Konzept soll die ARA Wüeri bis 2025 mit einer zusätzlichen Stufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen ausgerüstet werden. Dazu gab es ein Vorprojekt, und in diesem erwies sich die Variante mit einer Aktivkohlestufe im Wirbelbett als die beste. Diese zusätzliche Aktivkohlestufe wird in einem neuen Gebäude untergebracht. Rund 197’000 Franken für die Erarbeitung des Bauprojekts sind nun nötig; der Gemeinderat bewilligte diese Summe als gebundene Ausgabe.

--

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.