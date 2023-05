Am Freitag sind die Büros leer – oder zumindest weniger gut besucht als an anderen Tagen: Symbolbild aus Bern.

Man muss differenzieren, in der aktuellen Diskussion werden viele Dinge vermischt: Dass Arbeitnehmende weniger lange arbeiten als noch vor 150 Jahren, ist ein struktureller, langfristiger Trend. Das aktuelle Wehklagen darüber ist dagegen zyklisch, es hörte sich Ende der 80er- und Ende der 90er-Jahre genau gleich an: Wir befinden uns wie damals in einer überhitzten Konjunktur. Das wird sich in den nächsten Monaten legen, sobald die Zinserhöhungen der Zentralbanken ihre Spuren im Arbeitsmarkt hinterlassen.

Der Trend zur Teilzeitarbeit ist in der öffentlichen Debatte eines der Themen der Stunde. Warum ist diese Arbeitsform gerade jetzt in aller Munde? Handelt es sich dabei um einen wirtschaftlich nachhaltigen Lebensentwurf, oder sitzen Teilzeitler damit vor allem ihren Mitmenschen auf der Tasche? Wie reagieren Entscheidungsträger und -trägerinnen in Wirtschaft und Politik auf die neue Realität? Diese Redaktion behandelt im Mai die wichtigsten Fragen in einer Serie von einordnenden Artikeln, Interviews, Porträts und Ratgebern.

Trotzdem: Die Lebensqualität der Arbeitnehmenden stieg in den letzten 150 Jahren nicht linear, sondern wohl eher in jenen Phasen, in denen sie am längeren Hebel waren – wie der jetzigen.

Liegt die Verhandlungsmacht bei den Arbeitnehmenden, steigen entweder die Löhne oder sinkt die Regelarbeitszeit. Bis sich die 48-Stunden-Woche in den 30er-Jahren durchgesetzt hatte, zielten die Bemühungen eher auf die Arbeitszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg eher auf den Lohn. Seit ein paar Jahrzehnten führt der hohe Wohlstand dazu, dass die Arbeitszeit wieder in den Fokus gerückt ist. Wichtig ist grundsätzlich, dass die Produktivitätsfortschritte über lange Frist in einer der beiden Formen an die Angestellten weitergegeben werden.