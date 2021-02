Gastro-Serie «Besser essen» – Die «Au» in Dällikon richtet mit der grossen Kelle an Die Portionen sind grosszügig bemessen, und die Burritos schmecken am nächsten Tag auch aufgewärmt noch gut. Die Auswahl auf der Online-Speisekarte passt für viele Gelüste. Barbara Gasser

Der geschmolzene Blue Cheese über dem saftigen Fleisch ist ein Mehrwert für den Hamburger. Foto: Barbara Gasser

Im Restaurant zur Au in Dällikon klappte die Onlinebestellung sehr gut. Die Website ist übersichtlich gestaltet, aber es brauchte ein bisschen Zeit, um sich für attraktiv bebilderte Gerichte zu entscheiden. Aber es war immer noch einfacher, sich von der Auswahl inspirieren zu lassen, als selber zu kochen. So profitierten wir an einem ganz gewöhnlichen Wochentag gern vom Lieferservice der «Au».

Das Restaurant zur Au in Dällikon liefert Essen in grosser Auswahl nach Hause. Foto: Raisa Durandi

Zwar wartete ich vergeblich auf die angekündigte Weiterleitung und Verarbeitung meiner Bestellung. Also griff ich zum Telefon und erkundigte mich. Der Bescheid: «Das Essen hat soeben unsere Küche verlassen.» Das war knapp 45 Minuten nachdem ich ausgewählt hatte. Und etwas gar schnell: Der zweite Esser wurde erst in einer halben Stunde erwartet.