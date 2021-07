Zythüsli in Schleinikon wird renoviert – Die aufgesetzten Riegel sind undicht Starke Regenfälle in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass immer wieder Wasser durch die Fassade ins Zythüsli eingedrungen ist. Barbara Gasser

Nach der Renovation des Zythüsli verschwinden die Riegel an der West- und Südseite (rechts und hinten), damit kein Wasser mehr ins Innere laufen kann. Foto: Francisco Carrascosa

Damit das Wahrzeichen von Schleinikon erhalten bleibt, müssen die Süd- und die Westfassade verschalt werden. Diese Sanierung drängt sich auf, weil in den vergangenen Jahren immer wieder Wasser ins Gebäude eingedrungen ist. Die Gemeinde hat ein entsprechendes Baugesuch beim Kanton eingereicht. Eine Antwort ist noch ausstehend. Liegenschaftsvorsteherin Theres Galli hofft auf Zustimmung. «Eine Verschalung ist die einzig sichere Lösung, die Fassade wasserdicht zu machen», sagt sie. Das Gebäude steht seit 1956 unter Schutz.

Die Fassade war bei der Renovation in den 1990er-Jahren verändert worden. Die Verschalung am Süd- und Westteil wurde entfernt und stattdessen eine Riegelfassade erstellt. Die Riegel sind jedoch nur aufgesetzt. «Man war seinerzeit davon ausgegangen, dass die Riegel schöner aussehen, sie entsprechen jedoch nicht dem Originalbau», erklärt Galli. Nach genauen Abklärungen durch die BWS Labor AG im Oktober letzten Jahres wurde festgestellt, dass das Wasser entlang der aufgesetzten Riegel eindringt. Diese Firma aus Winterthur beurteilt Baustoffe und Schäden an der Bausubstanz.