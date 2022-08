Finanzkontrolle veröffentlicht Bericht – Die Aufsicht des Bundes über die Swiss-Rettung war zu schwach Die Kontrolleure bemängeln, wie der Bund der Swiss in der Corona-Krise geholfen hat. Vor allem die Luftfahrtstiftung, welche die Bedingungen für die Hilfskredite überwachen sollte, kommt schlecht weg. Konrad Staehelin

Im März 2020 war die Swiss am Boden – heute fliegt sie auch dank der Bundesunterstützung wieder. Foto: Reto Oeschger

Die Entwicklung der Fluggesellschaft Swiss und in geringerem Masse ihrer Ferien-Schwester Edelweiss nach Ausbruch der Corona-Krise ist nicht nur eine Geschichte über einen schmerzhaften Sparkurs auf dem Weg zurück in die schwarzen Zahlen. Sie ist auch ein Politikum: Im Sommer 2020 ermöglichte der Bund die finanzielle Rettung, indem er 85 Prozent eines 1,5 Milliarden Franken schweren Bankenkredits garantierte: Die Airline war «too big to fail» – einen ähnlichen Eingriff der Politik zugunsten einer Firma hatte die Schweiz bisher nur bei der UBS-Rettung 2008 gesehen.