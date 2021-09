Pläne für Renaturierung – Die Aufwertung der Glatt wird ein bisschen konkret Pläne für das Naherholungsgebiet an der Glatt gibt es schon lange, Sichtbares wenig. In Wallisellen könnte es nun aber bald losgehen mit dem Mehrwert für Mensch und Natur. Daniela Schenker

Der Walliseller Gemeinderat Philipp Maurer (Grüne) bei der Grillstelle, welche die Gemeinde auf eigene Kosten neu gestalten wird. Foto: Leo Wyden

Quartier Zwicky, Integra-Square, Richti-Areal: Das Glattal und besonders der Süden Wallisellens boomen seit Jahren. Damit steigt auch der Bedarf an Naherholungsgebieten vor der Haustür. Die Antwort auf diese Herausforderung heisst eigentlich «Fil Bleu», ein Gesamtkonzept zur Aufwertung der Stadtlandschaft und der Freiräume entlang der Glatt zwischen Dübendorf und Opfikon. Als Projekt gibt es den blauen Faden für den grünen Raum schon seit über 10 Jahren, aber konkret ist bis dato noch wenig. Einzig ein paar zaghafte Vorboten in Form von neuen Sitzgelegenheiten im Uferbereich und des neu gestalteten Glattquais in Dübendorf gibt es.