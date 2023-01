Zürcher Tourismusjahr – Die ausländischen Gäste sind zurück – und wie Zürichs Tourismus lief dieses Jahr unerwartet gut. Der Herbst lief gar besser als im Rekordjahr 2019, obwohl Reisende aus China fehlten. Dafür kamen Amerikanerinnen und Amerikaner – wegen eines Anlasses in Bayern. Claudia Schmid

Derzeit sieht man in Zürich viele Touristen: Fussgängerzone im Niederdorf. Foto: Dominique Meienberg

Im Niederdorf und in der Bahnhofstrasse gibt es kaum ein Durchkommen. Vor dem Sternen-Grill am Bellevue bildet sich mitten am Nachmittag eine lange Schlange. Und vor der Barchetta-Lounge im Hotel Storchen an der Limmat stehen die Leute an, um einen begehrten Platz im Innern zu ergattern. Das Hotel ist für Weihnachten und Neujahr ausgebucht.