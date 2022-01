Freude bei Garageninhaber – Die Auto-Welt schaut auf den getunten Skoda aus Embrach Die Garage Embrach Edition erhält international Aufmerksamkeit für einen getunten Skoda Kodiaq. Das Auto kostet etwa das Doppelte des Neupreises. Thomas Mathis

Nach dem Tuning ist der Skoda Kodiaq insgesamt 14 Zentimeter breiter. Foto: PD

Wer an getunte Autos denkt, dem kommen wohl Marken wie BMW oder VW in den Sinn. Weniger auf dem Radar sind aufgemotzte Skoda. Und doch hat es die Skoda-Garage aus Embrach mit einem modifizierten SUV in den vergangenen Tagen in die internationale Fachpresse geschafft. «Ein durchtrainierter Modellathlet», schreibt etwa «Tuningblog» aus Deutschland. Im niederländischen «Autoblog» heisst es: «Ordentlich dick, ohne zu viel Schnickschnack.»

Die grosse Resonanz überrascht Garageninhaber Oliver Büchler, weil der Vorführwagen seit über einem Jahr ausgeschrieben ist. Aber er freut sich über das Echo und die Anfragen aus verschiedenen Ländern. «Wir haben viel Handarbeit in das Fahrzeug gesteckt», sagt er. Das hat aber seinen Preis. Der getunte Skoda Kodiaq RS mit dem lateinischen Beinamen Ursus für Bär ist für 119’500 Franken zu haben – laut Büchler ungefähr das Doppelte des Neupreises ab Werk.