Google und Apple entfernen Nawalny-App – «Die autoritäre russische Regierung und die Propaganda werden entzückt sein» Die App des inhaftierten Regierungskritikers ist nach Angaben von dessen Unterstützern am Tag der Parlamentswahl in Russland aus den Stores der Internetriesen verschwunden.

Zu Beginn der Parlamentswahl in Russland haben die Internetkonzerne Google und Apple die App zum Protestwahl-Verfahren der «schlauen Abstimmung» aus ihren Systemen entfernt. Das teilte das Team des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny am Freitag mit, der diese Methode entwickelt hat, um so das Machtmonopol der Kremlpartei Geeintes Russland zu brechen. Die Abstimmung dauert drei Tage.

«Die autoritäre russische Regierung und die Propaganda werden entzückt sein», schrieb der Vorsitzende von Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung, Iwan Schdanow, am Freitag auf Twitter. «Die Nawalny-App aus den App Stores zu nehmen, ist ein beschämender Akt politischer Zensur», Die Konzerne verletzten damit grundlegende Menschenrechte, schrieb Schdanow weiter.

Die dazugehörige Homepage ist bereits seit Tagen in Russland blockiert. Die Behörden haben zudem den Internet-Suchmaschinen Google und Yandex untersagt, den Begriff «Smarte Abstimmung» in Suchergebnissen anzuzeigen.

Das auch unter Oppositionellen umstrittene Verfahren des «schlauen Abstimmens» sieht vor, dass die Wähler für einen beliebigen Kandidaten stimmen sollen – nur nicht für den der Kremlpartei Geeintes Russland. Nawalnys Anhänger werben nun dafür, die Wahlberechtigten über Telegram und Youtube dennoch zu erreichen. Noch bis einschliesslich Sonntag sind rund 110 Millionen Menschen aufgerufen, über die Zusammensetzung der neuen Staatsduma abzustimmen. In vielen Regionen werden zeitgleich Regional- und Stadtparlamente gewählt. Die Kremlpartei Geeintes Russland will ihre absolute Mehrheit in der Staatsduma verteidigen. Erstmals kann in einigen Regionen Russlands auch elektronisch abgestimmt werden.

