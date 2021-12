Neue Festivals für experimentelle Musik – Die Avantgarde greift zu Kreissäge- und Meditationsklängen Sonic Matter in Zürich, Forward in Luzern: Die zeitgenössische Musikszene erfindet sich gerade neu. Hochkarätig, aufregend. Susanne Kübler

Der Gitarrist Samuel Toro Pérez improvisiert im Zürcher Migros-Museum für Gegenwartskunst zur Videoinstallation «White Lines» von Marina Rosenfeld. Foto: Alfonso Smith

Nach dem Konzert singt David Bowie im Schiffbau-Foyer, draussen dröhnt der Verkehr über die Hardbrücke – und beides fügt sich ganz selbstverständlich ins akustische Puzzle dieses Donnerstagabends. Es ist der Eröffnungsabend von Sonic Matter, jenem Festival, das die Nachfolge der totgesparten Tage für Neue Musik Zürich antritt. Der Name passt bestens, denn die «klanglichen Angelegenheiten», die hier noch bis am Sonntag verhandelt werden, dehnen den Begriff der experimentellen Musik in alle möglichen Richtungen aus.

Man wird in diesen Tagen an den unterschiedlichsten Orten Konzerte hören, Performances sehen und die 24-Stunden-Lounge im Walcheturm besuchen. Und vielleicht wird man unterwegs einem Grüppchen begegnen, das den Klängen der Stadt nachspürt: Wie werden sie kanalisiert, blockiert, verstärkt durch die Architektur? Wie verändert sich die Balance zwischen dem Rauschen der Limmat und jenem des Verkehrs, wenn man um eine Ecke biegt?