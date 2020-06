Schwimmen mit Schutzkonzept – Die Badisaison im Unterland kann beginnen Ab heute Montag sind alle Badis im Unterland wieder geöffnet. Von Normalbetrieb kann allerdings keine Rede sein: Die Zutrittszahlen sind überall beschränkt. Alexander Lanner

Das Hallenbad Schluefweg in Kloten hat bereits seit Mitte Mai Erfahrungen gesammelt, wie trotz Beschränkungen der Betrieb funktionieren kann. Foto: Christian Merz

Gute Nachrichten für alle Wasserratten: Sämtliche Hallen- und Freibäder in der Region sind ab heute wieder geöffnet. Während die meisten Anlagen bereits am Samstag die Allgemeinheit wieder in die Becken lassen durften, ziehen heute mit Embrach, Dielsdorf, Rümlang, dem Freibad in Kloten sowie dem Mettmenhaslisee die letzten Badis nach.