Neue Eishalle in Kloten – Die bange Frage um die kleine Schluefweg-Eisfläche Das Spielfeld in Klotens neuer Eishalle ist kleiner als hierzulande üblich. Taugt die Schluefweg-Halle trotzdem als offizielle Eishockey-Spielstätte? Peter Weiss

Ein Schmuckstück im Grünen: Klotens neue Schluefweg-Halle. Der nahe Wald spielte in Sachen Masse des Eisfelds eine wichtige, aber nur in Bezug auf die Länge die spielentscheidende Rolle. Foto: Balz Murer

58 Meter lang und 26 Meter breit ist sie: die Eisfläche in der Schluefweg-Halle. Jener neuen Eishalle in der Flughafenstadt, die an der Stelle des Aussenspielfeldes neben der Stimo-Arena in zwei Jahren Bauzeit entstanden ist. Klotens Sportvorsteherin Regula Kaeser und weitere Offizielle der Stadt haben das 31-Millionen-Franken-Werk Anfang April bei der Bauübergabe begutachtet. Stellvertretend für alle sprach die Stadträtin angesichts der Ästhetik des Holzbaus, seiner vielseitigen Verwendbarkeit und vieler weiterer Vorzüge von einem «fantastischen» Ergebnis.