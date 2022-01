Kolumne Katja Früh - Die Barbiepuppe

Lange habe ich vor Weihnachten überlegt: Soll ich meiner Enkelin eine Barbiepuppe schenken? Natürlich eigentlich nicht. Aber sie würde sie lieben, ich weiss es.

Ich habe meine auch geliebt. Damals waren sie so neu, dass ich meine von einer Tante aus New York geschickt bekam, hier gab es sie noch nicht. Heisse Tränen des Glücks waren das, ich erinnere mich genau. Meine Eltern fanden nichts dabei, dass ich eine Barbiepuppe besitze. Es war noch nicht die Zeit, in der man sich Gedanken machte über den möglichen schlechten Einfluss, Sexismus und Frauenfeindlichkeit. Es waren die Sechzigerjahre.