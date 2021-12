Eishockey: Kloten vor 14. Heimspiel – Die Batterien sind wieder aufgeladen Drei freie Tage zum Krafttanken liegen hinter den EHC-Spielern. Vor allem Goalie Sandro Zurkirchen kam die kurze Auszeit vor den drei wichtigen Spielen bis Weihnachten entgegen. Dominic Duss

Hat sich gut von seinen Einsätzen mit Genf-Servette in der National League erholt: Sandro Zurkirchen hütet am Sonntag im Heimspiel gegen Thurgau voraussichtlich das Tor der Klotener. Foto: Sabine Rock

Viermal hütete er im November das Tor der Genfer. Kloten lieh Sandro Zurkirchen kurzfristig an Servette aus. «Es war intensiv, machte aber viel Spass», beschreibt der EHC-Goalie seine Gastspiele. Er verhalf den Romands zu drei Siegen und einem Punktgewinn gegen Zug (3:4 n.V.). Dass sie sich mit einem 3:1-Erfolg über die ZSC Lions in die Nationalmannschafts-Pause verabschieden konnten, war Zurkirchens starken Paraden zu verdanken.

«Das Niveau in der National League ist höher. Da hast du weniger Zeit, dich zu verschieben und zu positionieren», sagt der 31-Jährige. Seine schnellen Reaktionen brachten keine 48 Stunden nach dem Duell in Genf mit dem Erzrivalen seines Clubs auch Kloten drei Punkte ein. Letzten Samstag war Zurkirchen in Biasca den Spielern der Ticino Rockets gedanklich einen Schritt voraus. Mit einigen guten Saves trug er wesentlich zum 3:2-Sieg gegen den Tabellenletzten der Swiss League bei.