Zeitreise in Regensdorf – «Die Bauern sagten, ich solle doch arbeiten statt ‹umegumpe›» Der Regensdorfer Karl Frei gewann an der Olympiade 1948 in London Gold an den Ringen und Silber im Mannschaftsmehrkampf. Anna Bérard

Auf dem Foto von 1951 ist Karl Frei an den Ringen bei den Schweizer Meisterschaften in seinem Wohnort Regensdorf zu sehen. Foto: Keystone

Seine Karriere als Kunstturner begann Karl Frei beim Turnverein Regensdorf. Auf dem Foto zeigt der 1917 geborene Regensdorfer bei den Schweizer Meisterschaften in Regensdorf sein Können an den Ringen. Damals konnte er bereits als Olympiasieger beim Ringturnen vor dem heimischen Publikum auftreten. Denn drei Jahre vor dem Wettkampf in Regensdorf hatte er den grössten internationalen Erfolg einer Turnerkarriere feiern können: eine Goldmedaille an den Olympischen Sommerspielen. Das war 1948 in London. Er nahm an allen acht Wettkämpfen im Geräteturnen teil, was ihm noch eine zweite Medaille brachte. Im Mannschaftsmehrkampf gewann er mit seinen Schweizer Kollegen Silber und unterlag nur ganz knapp den Turnern aus Finnland.