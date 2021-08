Restaurantkritik – Die beste Pizza der Schweiz In der Pizzeria Kytaly im Genfer Bankenviertel wird die italienische Spezialität so überzeugend gebacken, dass man danach sogar von ihr träumt. Daniel Böniger

Traumhaft: Pizza Marinara – hier mit Sardellen. Foto: Daniel Böniger

Die Website «50 Top Pizza» kürt jährlich die besten Pizzerias der Welt. Und wer ist da regelmässig bei den Bestplatzierten dabei? Das Kytaly in Genf, das gemäss Guide die zehntbeste europäische Pizza ausserhalb Italiens anbietet. Pointierter formuliert: Es müsste sich bei dem dort servierten Teigfladen um den besten der Schweiz handeln… Kaum davon gehört, mache ich mich auf zu einem Testbesuch, der zeigen soll, ob da was dran ist.

Schon beim Reinkommen in die modern gestaltete Pizzeria riecht es vielversprechend nach Pizza, obwohl der Ofen auf den ersten Blick nicht zu sehen ist. Ins Auge sticht mir dagegen ein barhoher Tisch neben dem Eingang, an dem eine fünfköpfige Frauengruppe am Cocktailtrinken ist. Die Stimmung ist dementsprechend, und ich bestelle selbst bald einen Negroncini, die Hausversion des Negroni, und studiere die Speisekarte.