Die Wandtafel, auch Whiteboard genannt, ist unverzichtbares Hilfsmittel für Sitzungen und in der digitalen Form zum Standard-Office-Werkzeug avanciert. Foto: Getty Images

Freeform ist eine neue App von Apple. Sie ist im Dezember 2022 ganz unspektakulär mit den Betriebssystem-Updates auf dem iPhone, iPad und dem Mac aufgetaucht. Es handelt sich um eine Whiteboard-App – also um ein virtuelles Zeichenbrett, das Skizzen, Text- oder Grafikelemente enthalten kann. Es eignet sich fürs Sammeln von Ideen, für Auslegeordnungen und Mindmaps und ähnliche Dinge.

Die Whiteboard-Apps können als persönlicher Notizblock verwendet werden, ermöglichen aber auch Zusammenarbeit: Mehrere Nutzerinnen und Nutzer können gemeinsam an einem Entwurf arbeiten. Sie taugen hervorragend als Ergänzung zu einem Videoanruf, und es ist nur folgerichtig, dass diese Gattung von Apps mit dem Homeoffice und der steigenden Popularität von Zoom und Co. zugelegt haben. Apple trägt mit Freeform dem Umstand Rechnung, dass das digitale Whiteboard inzwischen zum Inventar der digitalen Office-Werkzeuge gehört.

Apple Freeform

Freeform hat einige charmante Eigenschaften. Es gibt eine riesige Zeichenfläche, die automatisch wächst, wenn Sie Elemente in der Nähe des Randes platzieren. Sie können per Finger oder Stift frei zeichnen, und es stehen virtuelle Notizzettel, Textelemente und grafische Formen und Symbole zur Verfügung. Sie dürfen Links, Bilder und Videos platzieren – und natürlich, wie angedeutet, können Sie Freeform zusammen mit anderen Anwenderinnen und Anwendern nutzen: Für diesen Zweck tippen Sie auf das Teilen-Symbol und geben das Board an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frei. Es kann sein, dass Sie dafür erst die iCloud-Einstellungen anpassen müssen: In den Einstellungen tippen Sie auf Ihr Apple-ID-Konto und dann auf «iCloud». Nun schalten Sie bei «Apps, die iCloud verwenden» die «Freeform» ein.

Apples neue App hat auch Nachteile: Der offensichtlichste besteht darin, dass Freeform nur auf Apple-Geräten zur Verfügung steht. Es gibt aber Alternativen, die sich universell nutzen lassen.

Apple Freeform, hier auf dem iPad Pro, kann mit Stift oder per Finger bedient werden. Foto: Matthias Schüssler

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard steht für Windows (im Microsoft Store), für iPhone und iPad und für Android zur Verfügung und kann unter app.whiteboard.microsoft.com auch im Browser benutzt werden. Auch in dieser App können Sie frei zeichnen oder vorgefertigte Elemente verwenden. Nebst Notizen, Text, Bildern und Formen haben Sie unter «Reaktionen» Emoji zur Verfügung, mit denen Sie Elemente in der gemeinsamen Skizze mit einem Stern oder Daumen hoch als einleuchtend oder aber mit einem Kreuz oder Fragezeichen als überarbeitungswürdig kennzeichnen.

Im Unterschied zu Freeform gibt es bei Microsofts App auch Vorlagen: Das sind Sammlungen von Elementen für bestimmte Zwecke. Es gibt Vorlagen für diverse Ideenfindungs-Techniken, insbesondere das Brainwriting oder Moodboards. Sie ziehen auch für die Projektplanung, Rechercheprojekte und Problemlösungsverfahren fixfertige Elemente heran. Schliesslich gibt es auch einige Vorlagen für Spiele, die dazu gedacht sind, bei Seminaren mit Leuten, die sich noch nicht kennen, das Eis zu brechen.

Eine raffinierte Funktion findet sich im Menü, das über das Zahnrad-Symbol rechts oben zugänglich ist: Wenn Sie die Option «Freihandformen verbessern» einschalten, dann verwandelt die App von Hand gezeichnete Formen in geometrisch einwandfreie Kreise, Dreiecke oder Rechtecke. Das gibt dem grafischen Werk Ruhe, erlaubt es Ihnen aber trotzdem, frei aus dem Handgelenk zu arbeiten. Das grösste Manko von Microsofts App besteht darin, dass sich die Schriftart der Textelemente nicht ändern lässt.

Auch bei Microsoft Whiteboard ist ein Stift hilfreich, aber nicht Voraussetzung. Foto: Matthias Schüssler

Miro.com

Für die intensive Nutzung ist Miro.com die beste Wahl. Das ist eine digitale Wandtafel, die auch den Anforderungen grosser Teams gewachsen ist. Sie stellt eine riesige Zahl an Vorlagen, Symbolen und Grafiken zur Verfügung. Sie können eigene Vorlagen erstellen und Abstimmungen durchführen. Und es gibt die Möglichkeit, Drittdienste wie Google Docs, Onedrive oder die geschäftliche Messenger-App Slack anzubinden, um auf dort gespeicherte Ressourcen zuzugreifen. Ausserdem können Sie mit anderen Nutzern auch direkt via Miro einen Videochat führen – bei den anderen Anwendungen kommunizieren Sie über Dritt-App wie Zoom, während Sie gemeinsam an einem Board arbeiten. Miro ist in der Basisnutzung kostenlos, doch für viele Funktionen ist ein Abo nötig, das ab 40 US-Dollar pro Jahr für fünf Teilnehmende erhältlich ist.

Miro.com hat den grössten Funktionsumfang und kann auch für komplexe Projekte genutzt werden. Foto: Screenshot Matthias Schüssler

Excalidraw.com

Für Spontansitzungen bietet sich excalidraw.com an: Mit diesem Dienst starten Sie eine Session, ohne dass Sie ein Login benötigen. Und um nicht von einer fremden Cloud abhängig zu sein, können Sie diese Software auch auf einem eigenen Server betreiben.

Die Software ist rudimentär und hält nur wenige Formen und keine Vorlagen bereit. Doch was sie auszeichnet, ist der charmante Look, der auch bei der Arbeit mit der Maus wie handgezeichnet wirkt.

Excalidraw hat nur Basisfunktionen und einen charmanten, handgezeichneten Look. Foto: Screenshot Matthias Schüssler

Matthias Schüssler ist Digitalredaktor und berichtet über Neuigkeiten der Tech-Konzerne, Soft- und Hardware und gibt Hilfestellung für den souveränen Umgang mit Smartphone, Computer und Gadgets. Mehr Infos @MrClicko

