ETH-Raumplanerin im Interview – «Die besten Böden werden versiegelt» Adrienne Grêt-Regamey warnt am Tag des Bodens davor, dessen lebenswichtigen Funktionen in der Schweizer Raumplanung weiterhin zu vernachlässigen. Martin Läubli

Feld bei Affoltern ZH: Wertvolles Kulturland geht in der Schweiz durch einen gesteigerten Wohnungsbau und zusätzliche Verkehrswege verloren. 2018 betrug die gesamte versiegelte Fläche 2081 Quadratkilometer, das entspricht 5 Prozent der Landesfläche. Foto: Urs Jaudas

Frau Grêt-Regamey, die gesamte versiegelte Fläche in der Schweiz hat seit 1985 um fast 40 Prozent zugenommen. Und der Verlust an Kulturland geht weiter. Was läuft falsch in der Schweizer Raumplanung? Das Kulturland wird nach wie vor nicht so geschützt, wie es sollte. Die Versiegelung der Landschaft hat sich zwar in den letzten Jahren verlangsamt, wie die Arealstatistik zeigt. Aber das Kulturland ist immer noch stark unter Druck – auch wegen der ändernden Lebensansprüche, des demografischen Wandels und der wachsenden Bevölkerung. Eine Null-Versiegelungspolitik ist deshalb nicht realistisch. Aber wir müssen die Raumentwicklung optimieren und – auch wenn das in der Schweiz eher schwierig akzeptierbar ist – in die Höhe bauen.

Also lieber keine Einfamilienhäuser mehr? Das wird sich nur noch ein geringer Teil der Bevölkerung leisten können, die meisten Menschen werden in Zukunft auf engerem Raum leben müssen. Der frisch erschienene Bericht des Bundesamts für Raumentwicklung zeigt, dass wir auf diesem Weg sind.

Mit der ersten Etappe des revidierten Raumplanungsgesetzes (RPG1) sollen doch seit 2014 die vorhandenen Siedlungsflächen optimaler genutzt und qualitativ aufgewertet werden… …ja, das Bauen nach innen soll gefördert werden. Das heisst, in Zukunft sollen mehr Bewohner und Beschäftigte innerhalb der Bauzonen leben. Das verlangt ein koordiniertes Bauen, vor der Planung muss geklärt werden, ob der Standort für ein Wohn- oder Bürogebäude sinnvoll ist. Es sollen möglichst wenig neue Infrastrukturen gebaut werden wie etwa Strassen, Bahn- oder Buslinien oder Gebäude für neue Dienstleistungen. Die Corona-Krise hat uns geholfen, über neue Arbeitsmodelle nachzudenken. Homeoffice zum Beispiel würde sicher helfen, Büroflächen insgesamt zu verringern.

Aber das RPG 1 wirkt offensichtlich noch nicht wie erwartet. Das neue Raumplanungsgesetz hat bewirkt, dass die meisten Gemeinden sich Gedanken über die Siedlungsentwicklung machten und ihre Bauzonen korrigiert haben. Aber eigentlich wissen wir nicht, wie sich das RPG1 auswirkt, weil wir über wenig detaillierte Daten verfügen, die uns einen Überblick verschaffen, über das Potenzial, sich eben nach innen zu entwickeln, noch über die Versiegelung der Landschaft ausserhalb der Bauzone.

Die Nichtbauzone ist eines der grossen Probleme in der Schweizer Raumplanung, wie Sie im Abschlussbericht des Nationalen Forschungsprogramms NFP68 zur nachhaltigen Nutzung des Bodens in der Schweiz schreiben. Allerdings. Es braucht eine strikte Trennung zwischen Bauzone und Nichtbauzone. Viele Gebäude ausserhalb der Bauzone sind vor dem Raumplanungsgesetz erstellt worden. Dazu kommen Wohngebäude etwa in Landwirtschaftszonen, die wegen der vielen Ausnahmebestimmungen weiter ausgebaut werden.

«Es braucht nicht immer einen neuen Park, schon Baumgruppen können die Lebensqualität in einem Quartier erhöhen.»

Gibt es da Beispiele? Wir haben eine Analyse gemacht im Kanton Waadt. Hier haben schätzungsweise 70 Prozent der Wohngebäude ausserhalb der Bauzone keinen Bezug zur Landwirtschaft. Zudem haben wir festgestellt, dass mehr als 50 Prozent des versiegelten Gebäudeareals nicht die Gebäude ausmachen, sondern Zufahrtswege, Parkplätze und Gartenanlagen. Aber auch hier gibt es keine flächendeckende Datenerhebung in genügender Auflösung für die Schweiz, die übrigens mithilfe von Luftbildern relativ schnell gemacht werden könnte. Mit den vielen Ausnahmen ausserhalb der Bauzonen kann keine vernünftige Raumplanung vollzogen werden. So können wir eine Steigerung der Gesamtmenge an Gebäuden und eine weitere Bodenversiegelung in Zukunft nicht verhindern.

Wird das mit der zweiten Etappe des neuen Raumplanungsgesetzes (RPG2), das der Ständerat verabschiedet hat, nun erreicht? Erst muss noch der Nationalrat darüber beraten. Sicher ist, dass nach wie vor diese scharfe Trennung zwischen Bauzone und Nichtbauzone im RPG2 priorisiert werden muss. Es gibt immer noch zu viele Ausnahmen. Die Gemeinden bräuchten in Zukunft Nutzungspläne, in denen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone durch den Rückbau von Gebäuden in der Landwirtschaftszone kompensiert werden. Nur so kann die Bodenversiegelung stabilisiert werden.

Machen derzeit nicht auch die horrenden Boden- und Mietpreise in den Städten einen Strich durch die Rechnung, eine weitere Zersiedelung der Landschaft zu verhindern? Da braucht es dringend Interventionen seitens der Stadtregierungen, dass Wohnen erschwinglich bleibt, es braucht einen Mix zwischen billigeren Genossenschaftswohnungen und teureren Angeboten. Es braucht revidierte Baureglemente, damit Bauherren verdichteter bauen können – um zusätzlichen Grünraum zu schaffen. Zusätzlicher Grünraum in einem Quartier darf aber nicht das Wohnen teurer machen. Es braucht nicht immer einen teuren neuen Park, es reichen teilweise dezentrale Elemente wie Baumgruppen, welche die Lebensqualität in einem Quartier erhöhen können. Zürich ist mit seinem Konzept auf einem guten Weg.

Wie kann man denn solche Entwicklungen steuern? Städte können in ihrer Bauordnung festlegen, zum Beispiel, welcher Raum entsiegelt werden soll, wie viele Parkgaragen es braucht, wie man den Strassenraum gestaltet.

Bei der Gestaltung der Europaallee beim Zürcher Hauptbahnhof ist das offensichtlich vergessen gegangen. Das war ein grosser Fehler. Da wurde vor langer Zeit ein Sondernutzungsplan erstellt, nachher fehlte der Mut, diesen an die neuen Verhältnisse – Stichwort Klimawandel – anzupassen, weil sonst der Bauprozess verlangsamt worden wäre. Aber eine solche Versiegelung darf eigentlich in einer Stadt wie Zürich nicht passieren. Ist mal versiegelt, sind Anpassungen teuer. Heute ist in der Stadtplanung Flexibilität gefragt, Nutzungspläne müssen für neue Optionen offenbleiben. Interessant wäre es für Städteplaner, Bauentwicklungen unter verschiedenen extremen Bedingungen zu simulieren, zum Beispiel mehrere Jahre Rekordsommer wie wir sie 2003, 2018 und auch dieses Jahr erlebt haben.

Sie bemängeln in Ihrem Abschlussbericht vor vier Jahren, dass die Bodenqualität kein zentrales Thema sei in der Raumplanung. Ist das immer noch so? Das wird praktisch nicht berücksichtigt. Boden speichert Wasser, er ernährt uns, ist Lebensraum für eine grosse Vielfalt an Tieren. Das ist unter Bodenqualität zu verstehen. Diese Funktion ist derzeit bei der Erstellung von Nutzungsplänen aber praktisch nie ein Thema. Dabei findet die Versiegelung meistens dort statt, wo die besten Böden sind. Wenn wir in den nächsten Jahren die Bodenqualität nicht in die Nutzungspläne integrieren, werden wir weitere 18 Prozent an fruchtbarem Boden verlieren. Das zeigen unsere Simulationen. Wie schwierig das ist, zeigt das Beispiel der Kulturlandinitiative im Kanton Zürich. Die Umsetzung ist gescheitert.

«Bodenkartierungen zur Bodenqualität decken nur einen Bruchteil der Landesfläche ab.»

Wissen wir denn überhaupt, wo sich die besten Böden in der Schweiz befinden? Es gibt nun seit kurzem das Kompetenzzentrum Boden, das Daten zur Bodenqualität und auch zu Ökosystemleistungen zusammenträgt. Die Instrumente für die Datenerhebung sind nun da. Aber das geht alles sehr langsam. Es braucht Bodenkartierungen zur Bodenqualität. Sie decken derzeit nur einen Bruchteil der Landesfläche ab.

Bauern erhalten ja einen finanziellen Ausgleich für die Ausscheidung von Ökoflächen. Wie wird denn dieser Ausgleich ohne Daten zur Bodenqualität bestimmt? Da ist vor allem die Nutzung entscheidend, also ob der Bauer zum Beispiel eine bestimmte Fläche nicht mehr düngt und daraus eine Blumenwiese macht. In welchem Zustand der Boden dieser Fläche ist, darüber wissen wir kaum etwas. Selbst bei den Fruchtfolgeflächen, die jede Gemeinde ausscheiden muss als Nahrungssicherheit in Krisenfällen, wissen wir nur über die Fruchtbarkeit etwas, aber über die Qualität bezüglich Artenvielfalt oder Grundwasserspeicher ist nichts bekannt.

Das NFP68 schlägt vor, mithilfe von Bodenindexpunkten die Qualität der Böden zu bestimmen. Was wäre der Vorteil? Das ist zum Beispiel in Stuttgart ein erprobtes Instrument, um die Bodenqualität zu erhalten. Gemeinden können sich anhand der Punkte orientieren und entsprechend den Nutzungsplan anpassen. Dieses System könnte man ins Raumplanungsgesetz integrieren und entsprechend eine Quote bestimmen, wie viel guter Boden erhalten bleiben muss. Allerdings: Dazu braucht es für jede Gemeinde entsprechende Bodenkartierungen.

