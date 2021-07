Sommerferien auf dem Balkan – Die besten Tipps für Kosovo, Kroatien und Co. Spezialisten für Balkanreisen verraten wenig bekannte Highlights in acht Ländern: unberührte Nationalparks, bizarre Schluchten, traumhafte Strände. Markus Fässler

Slowenien: Besuch beim König

Auge in Auge mit Meister Petz: In den dichten Wäldern Sloweniens leben zahlreiche Braunbären. Foto: Getty Images

Im kleinen Land zwischen Alpen und Adria bietet sich Touristen die Möglichkeit, einen echten König zu beobachten. «Wir nennen den Braunbären den König der slowenischen Wälder», sagt Marinella Savarin-Petek, Inhaberin von Slowenien-Spezialist Slow Travel in Zürich. Ein geführter Ausflug in die dichten Wälder Sloweniens, um Meister Petz in seiner natürlichen Umgebung zu erleben, ist daher ein Muss.

Raus aus dem Wald, ran ans Wasser: «Für Fliegenfischer ist Slowenien dank des grossen Bestandes an Marmorata-Forellen ein Geheimtipp.» Fürs Übernachten empfiehlt Savarin-Petek Land- oder Bauernhäuser.