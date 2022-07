Reisefachleute zum Sommerferienbeginn – Die besten Tipps für Passagiere: CNN empfiehlt den Flughafen Zürich Wann muss ich am Check-in sein, wie komme ich möglichst schnell zum Flugzeug? Reiseexpertinnen und Flugspezialisten geben Auskunft zum Sommerferienbeginn. Andreas Frei

Langes Anstehen schon am ersten Juli-Wochenende: Passagiere müssen sich am Flughafen Zürich auf Wartezeiten beim Check-in einstellen. Foto: Urs Jaudas (2.7.22)

In den meisten Kantonen beginnen die Sommerferien an diesem oder am nächsten Wochenende, was zu einem Ansturm auf den Flughafen Zürich führen wird. Bis zu 90’000 Passagiere werden täglich erwartet, das sind zwar weniger als noch 2019 (bis zu 110’000), aber mehr, als nach zwei Pandemiesommern zunächst erwartet wurden.