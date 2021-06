Bülach diskutiert den Verkehr – Die Bevölkerung darf mitreden An einer Online-Werkstatt wurden Massnahmen von den Teilnehmenden kritisiert und gewürdigt. Ziel: ein Verkehrskonzept für die Stadt.

Der Verkehr ist und bleibt nicht nur in der Bülacher Altstadt ein heiss diskutiertes Thema. Archivfoto: David Baer

Bülach überarbeitet sein Verkehrskonzept in einer Art Pingpongspiel. Um bei diesem Bild zu bleiben: Jetzt gab es den nächsten Satz. Und zwar in Form der zweiten Online-Werkstatt. Hier wurden die Massnahmen kritisch geprüft, die nach einem ersten Umgang im Januar definiert worden waren. In der ersten Online-Werkstatt hatten Interessierte Meinungen und Vorschläge einbringen können zum künftigen Verkehr in Bülach, wie die Stadt mitteilt. Im Anschluss haben dann eben Verkehrsplaner und die vom Stadtrat eingesetzte Kerngruppe übergeordnete Ziele für den Verkehr definiert und Massnahmen erarbeitet, zu denen es nun Feedback gab. Und zwar von 42 Personen. Damit geht es in den dritten Satz: Die Rückmeldungen fliessen nun in den zu erarbeitenden Entwurf des neuen Gesamtverkehrskonzepts ein.

Bis Ende Jahr soll das Konzept stehen

Danach geht alles zur Vernehmlassung an die Parteien, die Nachbargemeinden und an den Kanton. Schliesslich wird der Stadtrat das Gesamtverkehrskonzept in eine endgültige Fassung bringen und verabschieden. Dies soll noch vor Ende Jahr geschehen.

Was aber heisst das nun konkret im Fall der Online-Werkstatt? – Einiges, wie aus der Bülacher Mitteilung hervorgeht. Zu kontroversen, aber fairen Diskussionen führte besonders der Verkehrsplan für das Zentrum. Diskutiert wurden insbesondere das Areal beim Bahnhof und mögliche Verkehrsbeschränkungen in der Altstadt. Als besonders dringende Probleme bezeichneten die Teilnehmenden das ihres Erachtens unbefriedigende Veloweg-Netz sowie die Situation bei der Feldstrasse, Richtung Kasernenstrasse.

«Die teilnehmenden Personen sind eigentliche Verkehrsexpertinnen und -experten.» Peter Senn, Leiter Planung und Bau der Stadt Bülach

Die 42 teilnehmenden Personen aus der Bülacher Bevölkerung seien eigentliche Verkehrsexpertinnen und -experten aus der Praxis, sagte Peter Senn, Leiter Planung und Bau der Stadt Bülach. «Sie kennen die Probleme als Fussgängerinnen und Fussgänger, Auto- und Velofahrende oder ÖV-Nutzende aus dem Alltag.» Die Rückmeldungen seien deshalb wertvoll.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.