Gemeinde Bassersdorf – Die Bevölkerung soll die Meinung sagen Bassersdorf fragt – die Einwohnerinnen und Einwohner sollen sagen, womit sie in der Gemeinde zufrieden sind. Und womit nicht.

«Wie zufrieden sind Sie mit den Lebensbedingungen in Bassersdorf und Baltenswil?» Dies will die Gemeinde Bassersdorf wissen. Auch wie die kommunalen Dienstleistungen beurteilt werden oder wo Anpassungen nötig sind, werden die Einwohnerinnen und Einwohner gefragt. Und zwar im kommenden Herbst, wenn eine Bevölkerungsumfrage stattfinden wird. Laut einer Mitteilung der Gemeinde wurden die Einwohnerinnen und Einwohner das letzte Mal im Jahr 2007 nach ihrem Wohlbefinden gefragt.

Dem Gemeinderat sei es ein grosses Anliegen, die Bevölkerung in die Entwicklung von Bassersdorf mit einzubeziehen und somit eine wertvolle Informationsgrundlage für weitere Entscheidungen zu haben. Deshalb werden im kommenden Herbst alle Haushalte in Bassersdorf und Baltenswil mit einem Brief im Detail informiert und eingeladen, bei der Bevölkerungsumfrage mitzuwirken. Die Teilnahme ist online, in Papierform aber auch vor Ort in der Gemeindeverwaltung möglich.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.