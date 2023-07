Widerstand in Glattfelden – Die Bevölkerung wehrt sich gegen den künftigen Kiesabbau Jetzt auch noch Kiesabbau. In Zweidlen Station soll es demnächst losgehen damit. Doch betroffene Anwohnerinnen und Anwohner wehren sich. Ruth Hafner Dackerman

Auf dem Gebiet Neuwingert-March auf der anderen Seite der Weiacherstrasse soll Kies abgebaut werden. Foto: Francisco Carrascosa

Für diesen Mann ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. Seit sechs Jahren wohnt Michael Meier, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, mit seiner Familie in Zweidlen Station. Er fühlt sich wohl in der ruhigen Umgebung mit Feldflächen und Wald. Aber die Medienmitteilung, dass demnächst auf dem ganzen Gebiet Neuwingert-March durch die Firma Toggenburger Kies abgebaut werden soll, stösst bei den Anwohnern auf Entsetzen. Während 30 Jahren soll die Ausbeutung erfolgen, weitere 10 Jahre sind für die Auffüllung geplant. Diese Tätigkeiten sind mit viel Emissionen verbunden – darunter Lärm und Staub. Die Lebensqualität der Anwohner dürfte sinken.